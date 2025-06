Badetote auf Mallorca: Rentnerin ertrinkt im Pool ihres eigenen Hauses nahe der Playa de Muro

Eine etwa 70 Jahre alte Rentnerin ist am Mittwoch im Swimmingpool ihres eigenen Hauses an der Playa de Muro auf Mallorca ertrunken. Der tragische Vorfall ereignete sich laut einer Meldung des Internetdienstes www.cronicabalear.es gegen 20:15 Uhr, als die Verwandten des Opfers dieses in dem Becken in der Straße Cap Blaus treibend fanden.

Sie alarmierten umgehend den Notruf 112, woraufhin eine große Zahl von Rettungsdiensten aktiviert wurde. Ein Krankenwagen von SAMU 061 sowie Beamte der Lokalpolizei von Muro und der Guardia Civil wurden umgehend zum Einsatzort beordert. Helfer konnten Frau nur tot aus dem Wasser ziehen Als die ersten Mitarbeiter eintrafen, zogen sie die Frau aus dem Wasser, da ihre Angehörigen es nicht geschafft hatten, sie aus dem Pool zu holen. Die medizinischen Teams konnten jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären. In der anbrechenden warmen Jahreszeit häufen sich auf und vor Mallorca Badeunfälle. Einige Menschen überschätzen ich selbst und unterschätzen das Meer und geraten ëtwa in gefährliche Strömungen. Andere springen an zu flachen Stellen ins Wasser und verletzen sich schwer.