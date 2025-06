Nach 37 Jahren: Schon wieder schließt ein Traditionsgeschäft in Palma

In Palma de Mallorca schließt ein weiteres Traditionsgeschäft. Dieses Mal handelt es sich um einen Laden, das andere Geschäfte mit Regalen, Schaufensterpuppen, Kleiderbügeln und mehr ausstattete. Es heißt Mallorquina de Estanterías. José Luis Díaz eröffnete den Laden 1988, also vor 37 Jahren.

"Ich sah, dass diese Art von Geschäft, also die Montage von Ladenmöbeln, Zukunft haben könnte", erinnert sich Díaz an seine Motivation, vor langer Zeit unternehmerisch tätig zu werden. "Ich habe mit nichts angefangen, ohne zu wissen, wie die Welt der Regale funktioniert. Nach und nach habe ich dazugelernt, Kunden gewonnen und einen Mitarbeiter eingestellt. Im Laufe der Jahre hatten wir immer mehr Produkte, Lieferanten und Kunden", erzählt Díaz.

Díaz’ Kunden sind hauptsächlich kleine und mittlere Geschäfte, Sportgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte, Hotels, Restaurants und Unternehmen in touristischen Gebieten. "Wir arbeiten viel mit Lagergeschäften zusammen, wie denen in Gewerbegebieten, denn die ehemaligen Schreibwarengeschäfte gibt es nicht mehr", sagt er. Der Betrieb beliefert auch Privatpersonen zu Hause: "Wir haben Ankleidezimmer wie in den Geschäften eingerichtet. Der Markt hat sich weiterentwickelt und wir passen uns an die Nachfrage an."

Díaz stattete Geschäfte aus, die Möbel brauchten

Díaz wagte es, diese Art von Geschäft zu eröffnen, weil "es eine Zeit war, in der man viel unternehmerisch tätig wurde. Man gründete ein Unternehmen, und wenn man Initiative, Arbeitswillen und Einsatzbereitschaft mitbrachte, gab es viel zu tun", sagt er. "Es wurden viele Geschäfte eröffnet, die eingerichtet werden mussten, und da kam ich ins Spiel. Es gab Schreibwarengeschäfte, Sportgeschäfte, Farbengeschäfte, Elektrofachgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte ... Geschäfte, die Möbel brauchten."

Díaz beschließt, nach Jahren des Aufschiebens in den Ruhestand zu gehen: "Ich hätte schon längst gehen sollen, aber ich habe es wegen der Kundschaft immer wieder aufgeschoben. Meine Familie sagt mir schon seit langem, ich solle in Rente gehen, und jetzt, mit dem Ausverkauf, hoffe ich, in etwa drei Monaten schließen zu können." Bis der Vorrat aufgebraucht ist, bietet Díaz seine Waren zum halben Preis an. Was die Zukunft angeht, ist er sich sicher: "Ich möchte durchatmen, besser schlafen, Sport treiben, lesen, mit meiner Familie in den Urlaub fahren, ein Leben wie ein 70-Jähriger führen", schließt er.