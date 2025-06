Mallorca im Lichterfieber: Weihnachtsbeleuchtung von Palma wird schon im Juni angebracht

Rathaus-Angestellte beim Anbringen der ersten Weihnachtslichterketten in Palma | Foto: Alex Sepúlveda

Während andere derzeit an der Strandpromenade richtig schwitzen, denkt das Rathaus von Palma de Mallorca schon an Turrón und Lichterketten. In der Calle 31 de Diciembre hängen seit dieser Woche die ersten Weihnachtslampen – mitten im Juni. Wer glaubt, es handele sich um einen saisonalen Irrtum, liegt falsch: Der frühe Start ist Teil eines ambitionierten Beleuchtungsplans für 2025.