Deutsche Urlauberin bekam Wehen im Urlaub: Frühgeburt im Mallorca-Hotel im letzten Moment abgewendet

Eine deutsche Urlauberin hat am Mittwoch in einem Hotel in Alcúdia auf Mallorca fast ein Kind zur Welt gebracht. Die Frau befand sich nach Angaben der Lokalpolizei in der 30. Schwangerschaftswoche, als die Wehen einsetzten und ein Notfall-Team der örtlichen Rettungsdienste alarmiert wurde.

Da es sich um eine Frühgeburt gehandelt habe, sei der Einsatz als medizinischer Notfall eingestuft worden, so die Behörden. Nachdem die Einsatzkräfte bei dem noch Ungeborenen "auffällige Herzgeräusche" festgestellt hatten, sei das Notfallprotokoll für den raschen Transport in eine spezialisierte Klinik aktiviert worden. Das Baby soll schließlich im Universitätsklinikum Son Espases in Palma zur Welt gekommen sein. Es sei einer "reibungslosen Koordination mit der Notrufleitstelle 061" zu verdanken gewesen, dass in dem kritischen Moment schnelle Hilfe geleistet werden konnte, teilte ein Sprecher der Ortspolizei im Anschluss mit. Er lobte zudem ausdrücklich die "Zusammenarbeit zwischen Hotelpersonal, Notärzten und Klinikpersonal". Besondere Anerkennung wurde der Begleitung des Krankentransports zum Krankenhaus zuteil. Die Polizeieskorte, so ein Behördensprecher, habe hervorragende Arbeit geleistet, um eine schnelle Ankunft im Krankenhaus zu garantieren. Über den Gesundheitszustand von Mutter und Kind wurden keine weiteren Angaben gemacht.