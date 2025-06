An beliebter Hafenpromenade auf Mallorca: Betrunkene Touristinnen landen mit Mietwagen auf Fußgängerbrücke

In Port de Sóller, dem malerischen Hafenort in Mallorcas Nordwesten, ist es am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen: Ein Ausflug mit dem Mietwagen endete in einer Festnahme. Denn diese beiden Urlauberinnern waren nicht nur gehörig alkoholisiert, sondern haben sich auch noch ziemlich verfahren. Mit ihrem Mietwagen hatten die Frauen versucht, eine marode und enge Fußgängerbrücke an der Hafenpromenade zu überqueren.

Augenzeugen des Vorfalls in Port de Sóller stoppten die beiden Urlauberinnen und zogen den Autoschlüssel ab, damit sie nicht weiterfahren konnten. Das Video zeigt, wie die Frauen versuchten, die schmale Brücke am Hafen von Port de Sóller mit hoher Geschwindigkeit zu überqueren und dabei mehrmals manövrierten. Um ein Haar hätten sie einen Unfall verursacht. Zudem ist die Brücke baufällig und es war fragwürdig, ob sie dem Gewicht des Autos standhalten würde. Der Mietwagen-Ausflug der beiden betrunkenen Urlauberinnen in Port de Sóller endete am Donnerstagabend mit einer Festnahme. Foto: UH Doch als die Lokalpolizei von Sóller zu dem Vorfall ausrückte, machten es die beiden Urlauberinnen nicht besser: Sie versuchten auch noch, ihre Sitzpositionen im Auto zu tauschen, vermutlich, weil die Beifahrerin "in einem besseren Zustand" gewesen war. Das Täuschungsmanöver hatte aber keinen Erfolg, und die Beamten nahmen die beiden sofort fest. Die beiden Frauen sollen – dem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge – etwa im Alter von rund 50 Jahren gewesen sein. Welcher Nationalität die beiden Urlauberinnen sind, ist aktuell noch offen. In vielen Urlaubsorten auf Mallorca passiert es immer wieder, dass nicht ortskundige Urlauber in Mietwagen blind auf Navigationsgeräte vertrauen und sich verfahren. In Palma de Mallorca landen deshalb immer wieder Touristen in Autos auf der Aussichtsplattform der Kathedrale. Bei einem anderen Fall blieb ein Fahrer auf den engen Treppen der Plaça Major stecken.