Warnstufe Orange: Erste große Hitzewelle des Jahres rollt mit Macht auf Mallorca zu

Die angekündigten Hitzewarnungen auf Mallorca sind noch einmal ausgeweitet worden. Das gab der staatliche Wetterdienst Aemet bekannt. Jetzt gilt für Teile der Insel sogar die Warnstufe Orange. Die erste Hitzewelle dieses Sommers wird sowohl Insulaner als auch Urlauber mächtig ins Schwitzen bringen: Denn in den kommenden Tagen werden in weiten Teilen der Insel bis 39 Grad erwartet.

Schon am Donnerstag ist es auf Mallorca stellenweise sehr heiß gewesen: Spitzenreiter waren Pollença und Santa María mit jeweils 36 Grad. Auch in Palma de Mallorca, Muro, Binnissalem sowie Andratx war es mit 35 Grad brütend heiß. Und selbst nach Sonnenuntergang kühlte es nur wenig ab, es folgte eine tropische Nacht mit diesen Temperaturen: 24 Grad in Lluc und Palma, 23 in Capdepera und 22 Grad in Port de Sóller und Banyalbufar.

Die für Freitag, 13. Juni, herausgegebene Hitzewarnung für Mallorca ist vom staatlichen Wetterdienst noch einmal ausgeweitet worden. Die Warnstufe Gelb gilt jetzt nicht nur für den Südwesten und die Inselmitte, sondern auch für den Nordwesten der Insel. Zwischen 12 und 19 Uhr können die Temperaturen bis 36 Grad erreichen. Hier sehen Sie alle Warnungen für Samstag auf einen Blick:

Noch einen Tick wärmer soll es am Samstag werden. Bis 39 Grad werden dann erwartet und das nahezu auf der gesamten Insel: Denn bis auf den Südosten gilt die Hitzewarnung dann für ganz Mallorca. Und nun ist auch für Sonntag die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen worden, sie gilt von 12 bis 19 Uhr für den Südwesten und für die Inselmitte. Ab Dienstag soll es wieder erträglicher werden: Die Werte sollen dann unter die 30-Grad-Marke fallen.

Diese Tipps helfen gegen die Hitze

Wenn Hitzewellen auf Mallorca ausgerufen werden, sollten vor allem Kinder, Ältere, Schwangere und Kranke vorsichtig sein und die Mittagshitze meiden. Wichtig ist auch, viel zu trinken, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen und zu ruhen. Statt eiskalter Getränke kann der menschliche Körper zimmerwarme Drinks besser vertragen. Üppige Mahlzeiten können durch Salate oder kalte Suppen, wie etwa Gazpacho, ersetzt werden. In der kommenden Woche soll es auf Mallorca weiterhin sommerlich-warm bleiben, die Hitzewelle wird aber abebben.