Bis zu 30.000 Bußgeld: Mallorca macht ernst im Kampf gegen Verkehrschaos

Vor allem in den Sommermonaten geht auf Mallorcas Straßen zeitweise nichts mehr | Foto: Teresa Ayuga

Nach Formentera und Ibiza bereitet sich nun auch Mallorca auf eine zahlenmäßige Beschränkung auswärtiger Fahrzeuge vor. Im Inselrat wird derzeit am Inhalt eines entsprechenden Gesetzentwurfes gefeilt. Erste Details zum Inhalt gab am Freitag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bekannt. Demnach drohen Autovermietern bei schwerwiegenden Verstößen Bußgelder in Höhe von bis zu 30.000 Euro.