Massenschlägerei in El Arenal: Zwei Frauen festgenommen

Bei einer Massenschlägerei im Touristenviertel El Arenal auf Mallorca sind am Freitagabend mehrere Personen verletzt worden, zwei Frauen wurden festgenommen. Der Vorfall ereignete sich laut Behörden an der Kreuzung der Straßen Sant Cristòfol und Antoni Catany – einem Ort, der bereits in der Vergangenheit für Konflikte bekannt war.

Die beiden festgenommenen Frauen sollen nach ersten Ermittlungen den Streit ausgelöst haben. Eine von ihnen war mit einem Baseballschläger, die andere mit einem Cuttermesser bewaffnet. Beide verletzten sich gegenseitig; eine der Frauen wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Insgesamt waren rund dreißig Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Ähnliche Nachrichten Zu viele Party-Urlauber auf Mallorca: Jetzt kontrolliert die Polizei, wer an den Strand darf Mehr ähnliche Nachrichten Großeinsatz der Rettungskräfte Der Zwischenfall rief ein Großaufgebot der Rettungsdienste auf den Plan. Neben dem Rettungsdienst 061 waren auch der Zivilschutz von Llucmajor, Streifenwagen der örtlichen Polizei sowie mehrere Einheiten der Guardia Civil im Einsatz. Augenzeugen berichteten von einem massiven Streit unter Einsatz von Stöcken und anderen Gegenständen. Nach Angaben der Guardia Civil kam es zunächst gegen 18.10 Uhr zu einem ersten Zwischenfall, der vorerst beruhigt werden konnte. Wenig später, gegen 19.00 Uhr, eskalierte die Situation erneut. Der Ton der Auseinandersetzung wurde zunehmend aggressiv, was schließlich in die gewalttätige Konfrontation mündete. Hintergrund: Familienstreit innerhalb der Roma-Gemeinschaft Erste Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass der Auslöser des Streits eine langjährige Fehde zwischen zwei Familien aus der Roma-Gemeinschaft war. Diese eskalierte am Freitag in der Öffentlichkeit und führte offenbar zu einem handfesten Streit zwischen den verfeindeten Clans. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen.