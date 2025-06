39 Grad!!!!! Mallorca knackt dieses Wochenende den Hitze-Rekord des Jahres!

Die Balearen stehen vor einem Wochenende der Extreme: Bis zu 39 Grad auf Mallorca, Sahara-Staub in der Luft und Nächte, die kaum Abkühlung bringen. Es ist der bisher heißeste Abschnitt des Jahres, warnt die staatliche Wetteragentur Aemet. Besonders betroffen sind Palma und der Süden der Insel – aber auch auf Ibiza, Menorca und Formentera wird die 36-Grad-Marke überschritten.

Bereits am Freitag wurden in weiten Teilen der Insel Höchstwerte von 37 Grad erreicht, besonders im Inselinneren, in der Serra de Tramuntana und im Süden. Für diese Regionen hat Aemet eine orange Hitzewarnung ausgegeben. Auch in der Nacht bleiben die Temperaturen ungewöhnlich hoch – ein Phänomen, das Mediziner und Klimaforscher gleichermaßen beunruhigt.

Ein Sommer der Extreme

Am Samstag könnten die Thermometer weiter klettern: In Andratx, Calvià, Palma, Llucmajor und Marratxí sind laut Prognosen bis zu 39 Grad möglich – ein Wert, der rund 10 Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegt. Normal wären in der ersten Junihälfte Tageshöchstwerte um 28 bis 29 Grad. Auch am Sonntag bleibt die Lage angespannt: Bis zu 38 Grad werden erneut im Landesinneren erwartet, auf Menorca bis zu 37.

Der Wind bringt kaum Erleichterung. Eine leichte Brise aus östlicher Richtung sorgt lediglich für etwas Bewegung – gleichzeitig wird feiner Wüstenstaub aus Nordafrika herantransportiert, der die Luftqualität weiter verschlechtert. Die ohnehin trockene Atmosphäre wird durch diesen Staub belastet und führt zu diesigem Himmel und einer drückenden Schwüle.

Erst nächste Woche leichte Entspannung

Laut Aemet-Sprecher Miquel Gili wird dieser Samstag der bisher heißeste Tag des Jahres auf den Balearen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Zu Beginn der kommenden Woche soll es zu einem leichten Rückgang der Temperaturen kommen – mit erwarteten Höchstwerten von 32 bis 34 Grad. Auch diese Werte liegen jedoch weiterhin über dem Normalniveau.

Für Mallorca-Urlauber bedeutet das: viel trinken, Schatten suchen, körperliche Anstrengung vermeiden. Die Behörden rufen zur Vorsicht auf – insbesondere bei Kindern, älteren Menschen und chronisch Kranken. Der Hitzesommer auf den Balearen hat offiziell begonnen – und könnte laut Experten erst der Anfang für weitere Rekordtemperaturen sein.