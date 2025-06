Tödlicher Frontalcrash auf Mallorca – ein Toter, ein Schwerverletzter

Schwerer Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf Mallorca: Auf der Landstraße Ma-14 zwischen Manacor und Felanitx sind zwei Lieferwagen frontal zusammengestoßen. Dabei kam ein 53-jähriger Fahrer ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie der Notfalldienst 061 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 6.15 Uhr. Nach ersten Informationen war eines der beiden Fahrzeuge – ein Renault – auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem anderen Transporter kollidiert. Beide Fahrer waren allein unterwegs und wurden bei dem Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Rettungswagen, Guardia Civil und Feuerwehr im Einsatz

Augenzeugen wählten sofort den Notruf 112. In kürzester Zeit rückten mehrere Rettungswagen, Einheiten der Guardia Civil, die Feuerwehr von Mallorca sowie die Lokalpolizei an. Die Feuerwehrkräfte mussten beide Fahrer aus den Wracks befreien. Für einen von ihnen kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb noch am Unfallort. Der zweite Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases nach Palma gebracht.

Während der Bergungsarbeiten musste die Ma-14 gegen 7.30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr und leitete Autofahrer weiträumig um. Etwa eine Stunde später, gegen 8.40 Uhr, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Noch ist unklar, warum eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geraten ist.