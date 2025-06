Hitzewelle auf Mallorca: Temperaturen kratzen an der 40-Grad-Marke

Wegen der Hitzewelle wird es an diesem Sonntag auf Mallorca wieder voll an den Stränden | Foto: Leserfoto Ultima Hora/T. Díez

Mallorca erlebt an diesem Sonntag (16. Juni) erneut einen hochsommerlichen Hitzetag – und das schon vor dem offiziellen Sommeranfang. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor extremen Temperaturen, die in einigen Teilen der Insel nahe an die 40-Grad-Marke heranreichen könnten.