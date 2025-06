Schwarzer Samstag auf Mallorca: Zwei Badetote an den Stränden der Insel

Badegäste und Einsatzkräfte versuchten am Samstag, einen Mann am Strand von Son Moll wiederzubeleben

Mallorca trauert um zwei Männer, die am Samstag bei Badeunfällen ums Leben gekommen sind. Die tragischen Vorfälle ereigneten sich an zwei verschiedenen Stränden der Insel – in Son Moll (Cala Rajada) und in Cala Petita (Santanyí). Eine dritte Person konnte an der Playa de Muro nach einem Beinahe-Ertrinken gerettet werden.