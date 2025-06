Riesen-Stau auf Mallorca: Schon wieder Verkehrskollaps auf der Straße nach Sóller

Ein weiterer Sonntag auf Mallorca, und wieder ein vertrautes Szenario: Auf der Landstraße nach Sóller, einer der wichtigsten Verbindungen zwischen Palma und dem beliebten Küstenort im Westen der Insel, staut sich der Verkehr kilometerlang. Besonders jetzt, zu Beginn der Tourismussaison, häufen sich die Meldungen über lange Wartezeiten auf der Strecke – sehr zum Leidwesen der Anwohner und vieler Inselbesucher.

Am frühen Sonntagnachmittag zogen sich die Autoschlangen erneut über mehrere Kilometer, dieses Mal bis zum Abschnitt zwischen Palma und dem südlichen Tunneleingang im Gemeindegebiet von Bunyola. Wer in Richtung Sóller unterwegs war, brauchte viel Geduld – oder eine gute Portion Gelassenheit. Die Blechlawinen – bestehend auch aus Tausenden Mietwagen – entwickeln sich inzwischen zu einem nahezu alltäglichen Phänomen, das insbesondere an Wochenenden für Frust sorgt.

Verkehrschaos als Teil des Alltags

Für viele Anwohner im Tal von Sóller gehören diese Szenen längst zum Alltag. Auf der anderen Seite des Sóller-Passes und des Tunnels, der den Zugang zu der Gegend bildet, sind die dichten Fahrzeugkolonnen mittlerweile Teil des gewohnten Landschaftsbildes – besonders in den warmen Monaten, wenn sich Einheimische, Wochenendausflügler und Urlauber gleichermaßen auf den Weg machen.

Dabei ist die Problematik nicht neu: Mallorca kämpft seit Jahren mit wachsenden Verkehrsproblemen, besonders in den Sommermonaten. Die Infrastruktur der Insel, ursprünglich nicht für ein derart hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt, gerät an ihre Belastungsgrenzen. Gerade touristische Hotspots wie Sóller, Valldemossa oder Deià werden an Wochenenden regelrecht überrollt – nicht nur von Mietwagen, sondern auch von privaten Fahrzeugen und Reisebussen.

Maßnahmen greifen nur bedingt

Der Inselrat von Mallorca hat unterdessen erste Schritte unternommen, um der Situation zumindest punktuell entgegenzuwirken. So wurde in dieser Woche eine mobile digitale Anzeigetafel am Kreisverkehr von Palmanyola installiert – nur wenige hundert Meter vom Beginn der üblichen Staus entfernt. Die Tafel soll Autofahrer frühzeitig über aktuelle Verkehrslagen, Behinderungen oder Verzögerungen auf dem Weg nach Sóller informieren. Doch zumindest am vergangenen Wochenende blieb die Wirkung der Maßnahme begrenzt.

Die Landstraße nach Sóller gehört zu den am stärksten frequentierten Verkehrsadern der Insel. Bereits unter der Woche verzeichnet sie ein hohes Verkehrsaufkommen. An Wochenenden, besonders bei gutem Wetter, steigt die Zahl der Fahrzeuge noch einmal deutlich an. Neben touristischem Ausflugsverkehr sorgen auch Events, Märkte und der ganz normale Wochenendverkehr für eine erhebliche Belastung.

Keine einfache Lösung in Sicht

Eine dauerhafte Lösung scheint derzeit nicht in Sicht. Zwar wird immer wieder über alternative Verkehrslenkung, stärkeren öffentlichen Nahverkehr oder eine bessere Verteilung der Besucherströme gesprochen – doch bis konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt der Stau auf der Sóller-Straße für viele wohl ein treuer Wochenendbegleiter.