Nach einer höllisch-heißen Nacht: Zum Wochenbeginn wird es stürmisch auf Mallorca

Langsam aber sicher können Einheimische und Urlauber auf Mallorca wieder durchatmen: Die erste Hitzewelle des Sommers, die die Insel am Wochenende heimgesucht hat, ebbt mit Beginn der neuen Wochen langsam ab. Jetzt gibt es auf der Insel aber stellenweise eine Sturmwarnung, bevor die Temperaturen Stück für Stück fallen. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Zuerst ein kleiner Rückblick auf die Nacht zu Montag. Auf Mallorca ist eine sogenannte "Höllen-Nacht" verzeichnet worden, in der es mollig warm gewesen ist. Das sind die Topwerte auf der Insel gewesen: 25 Grad in Port de Sóller, Banyalbufar, Andratx sowie an der Playa de Palma; des weiteren 24 Grad in Port de Pollença, Muro und Capdepera. Mit 17 Grad war es am kühlsten in Escorca.

Tmín (en ºC) en #Baleares#NocheTórrida & #NocheTropical#Mallorca

25 P.Sóller

25 P.Palma

25 Banyalbufar

25 Andratx

24 P.Pollença

24 Muro

24 Capdepera

23 Alfàbia

23 Aerop.Palma

23 Campos, Salines

23 Portocolom

23 Santanyí

23 Pollençahttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/L9r7tgmv7p — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 16, 2025

Zum Beginn der neuen Woche hat der staatliche Wetterdienst Aemet eine Sturmwarnung herausgegeben. Am Montag gilt die Warnstufe Gelb für die Küstenbereiche des Tramunta-Gebirges sowie für des Nordens und Nordostens. Am Montag muss bis 16 Uhr mit Windböen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, diese bringen bis zu drei Meter hohe Wellen mit sich.

Sanftes Sommerwetter ab Dienstag

Für den Rest der Woche wird aber eine ruhige Wetterlage erwartet. Am Montag könnten die Temperaturen auf Mallorca stellenweise noch einmal auf 34 Grad ansteigen. Am wärmsten soll es im Süden der Insel werden, der Rest pendelt sich bei Werten zwischen 28 und 32 Grad ein. Dazu kommt ein flotter Wind aus Norden und Nordosten. Für den Rest der Woche ist sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein, wenigen Wolken und Werten bis höchstens 31 Grad vorhergesagt.