Schmerzhaftes Drama: Kind an beliebtem Strand auf Mallorca von Stachelrochen gestochen

Am Sonntagnachmittag kam es am Strand von Magaluf im Südwesten von Mallorca zu einem Zwischenfall: Gegen 15.30 Uhr wurde ein Kind im flachen Wasser durch den Stachel eines Rochen verletzt. Wie das Online-Portal cronicabalear.es berichtet, spielte das Kind im seichten Wasser, als es das Tier berührte – woraufhin der Rochen seinen Stachel in den Arm des Jungen rammte. Der Minderjährige wurde von Rettungskräften des Notfalldienstes 061 erstversorgt, sein Arm verbunden und anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum gebracht.

Rochen-Sichtungen rund um Mallorca nehmen zu Stechrochen können je nach Art zwischen 22 Zentimeter und 2,60 Meter breit werden. Früher waren Rochen rund um Mallorca selten, doch in letzter Zeit häufen sich Sichtungen deutlich. Erst kürzlich wurde ein großer Mantarochen ohne Stachel vor Sa Calobra am Ende des Torrente de Pareis entdeckt. Weitere Sichtungen gab es an den Stränden von Son Moll in Cala Rajada, an der Cala Mondragó im Südosten der Insel sowie an den Illetes-Stränden bei Palma. Ähnliche Nachrichten Schon wieder Mantarochen-Alarm auf Mallorca: Dritte Sichtung in wenigen Tagen Mehr ähnliche Nachrichten Verhalten bei Rochen im Wasser Die Behörden bitten Einheimische und Urlauber, bei einer Rochen-Sichtung Abstand zu halten und das Tier nicht zu berühren – sowohl zum eigenen Schutz als auch zum Wohl des Tieres. Bei Sichtungen sollte der Notruf 112 gewählt und zusätzlich das Palma Aquarium informiert werden. So kann das Tier beobachtet und gegebenenfalls untersucht werden. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Palma Aquarium (@palma_aquarium_fundacion) Merkmale von Stechrochen Stechrochen haben einen abgeflachten Körper, der zusammen mit den Brustflossen eine ovale bis rhombische Scheibe bildet. Die Oberseite ist meist dunkel gefärbt oder gemustert, die Bauchseite deutlich heller. Der Kopf ist in die Körperscheibe integriert. Einige Arten verfügen über einen giftigen Stachel, den sie zur Verteidigung einsetzen.