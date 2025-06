Touristen vollkommen überrascht: Hungrige Ziegenherde mischt Andratx auf

In den vergangenen heißen Tagen konnte jeder, der durch die Wohngegend von Cala Llamp in Andratx auf Mallorca spazierte, etwa dreißig Ziegen mit zwanzig Zicklein beobachten, die durch die Straßen Congre und Serviola streiften. Die Hitze veranlasste die Tiere dazu, an jedem Ort nach Futter und Wasser zu suchen, wo sie sich ernähren können, und dabei verloren sie die Scheu vor Menschen.

Seit einigen Jahren und in letzter Zeit wurden in Cala Llamp viele Häuser mit elektrischen Zäunen umgeben, um das Eindringen wilder Tiere zu verhindern. Dennoch gibt es einige Ziegen, die über die Mauern oder offene Stellen in den Zäunen hineinklettern und fressen, was sie finden. Manchmal werfen Anwohner Gartenabfälle auf die Straße, die von den Ziegen gefressen werden. Trotzdem haben es diese Tiere schwerer, Wasser und Futter zu finden. Am Nachmittag, als es am heißesten war, konnte man ein Dutzend Ziegen sehen, die im Schatten der Straße oder auf den Bürgersteigen schliefen. Touristen waren erstaunt über dieses Schauspiel und zögerten nicht, es zu fotografieren. Maßnahmen zur Kontrolle der Ziegenpopulation in Andratx Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle der Ziegenpopulation und der Wertschätzung ihrer Rolle in der lokalen Ökologie und Kultur zu finden. Vor einigen Jahren startete die Abteilung für Umwelt des Rathauses von Andratx eine Kampagne zur Kontrolle der Ausbreitung der Ziegen an mehreren Stellen, wodurch ihre Präsenz abnahm. Die Behörden sind sich der Herausforderungen bewusst, die diese Tiere für die Anwohner und die Umwelt darstellen können. Eine übermäßige Ziegenpopulation kann zu Problemen wie Überweidung, Erosion und Schäden an der Vegetation führen. Andererseits tragen Ziegen auch zur Erhaltung traditioneller Landschaften bei und können eine Touristenattraktion sein, wie das Beispiel Cala Llamp zeigt. Maßnahmen wie die Einzäunung von Grundstücken, die Regulierung der Fütterung durch Menschen und gezielte Bestandskontrollen können dazu beitragen, ein nachhaltiges Management dieser faszinierenden Tiere zu gewährleisten.