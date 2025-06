Tote im Hühnerstall versteckt: Polizei nimmt 50-jährigen Tatverdächtigen auf Mallorca fest

Nach dem offenbar gewaltsamen Tod einer 43-jährigen Spanierin auf Mallorca hat die Polizei einen 50-jährigen Katalanen festgenommen. Der Verdächtige soll die Leiche der Frau in einem Hühnerstall versteckt haben, anstatt Hilfe zu rufen, berichtete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag.

Wie die Nationalpolizei mitteilte, war Natalia G.C. aus Ibiza am Sonntag von Salvador N. zum Essen in dessen Wohnwagen in der Urbanisation Na Maiola bei Algaida eingeladen worden. Der Mann gab später gegenüber einer Bekannten an, die 43-Jährige nach dem gemeinsamen Mittagessen leblos aufgefunden zu haben. "Ich habe sie ohne Atmung vorgefunden", soll er gesagt haben.

Anstatt jedoch umgehend den Notruf zu wählen, habe der Verdächtige die Tote mit einem Laken zu einem nahegelegenen Hühnerstall geschleppt und dort versteckt. Am Montag gegen 13.30 Uhr alarmierte eine Freundin des Mannes die Polizei, nachdem dieser ihr seine Version der Ereignisse geschildert hatte.

Die Mordkommission übernahm sofort die Ermittlungen. Bei der Untersuchung des Wohnwagens und des Geländes fanden die Beamten Schleifspuren, die den Verdacht erhärten. Nach Polizeiangaben waren der Festgenommene und das Opfer in einer Beziehung.

Die Kriminalpolizei arbeitet derzeit verschiedene Hypothesen ab. Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, ob Natalia G.C. eines natürlichen Todes starb oder einem Verbrechen zum Opfer fiel.