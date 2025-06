Deutscher an Mallorca-Hafen festgenommen: Er wollte ein Motorboot stehlen

Nach dem Versuch, ein Motorboot zu stehlen, ist ein 51-jähriger Deutscher in Can Picafort auf Mallorca festgenommen worden. (Symbolfoto) | Foto: R.S./Archiv

Ein 51-jähriger Deutscher ist am Montag am Hafen von Can Picafort festgenommen worden – der Mann hatte zuvor versucht, ein fremdes Motorboot zu stehlen. Der Diebstahl konnte durch das Eingreifen von Hafenmitarbeitern verhindert werden. Jetzt ermittelt die Guardia Civil in dem Fall. Warum der Deutsche das Boot im Nordosten der Insel klauen wollte, ist nicht bekannt.