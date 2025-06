Tragischer Vorfall an der Kathedrale von Palma: Mann stürzt in den Tod

Ein tragischer Zwischenfall hat sich am frühen Dienstagmorgen in Palma de Mallorca ereignet: Ein etwa 70-jähriger Mann ist gegen 6.50 Uhr von der Mauer der Kathedrale La Seu in den Bereich von Ses Voltes gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Eine Passantin wurde Zeugin des Vorfalls und alarmierte umgehend die Notrufnummer. Die Rettungskräfte trafen schnell am Ort des Geschehens ein, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Keine Hinweise auf Fremdverschulden Nach Angaben der Nationalpolizei trug der Verstorbene keine Ausweisdokumente bei sich. Die Ermittlungen zu seiner Identität sowie zu den genauen Umständen des Sturzes dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor; ersten Einschätzungen zufolge wird ein Suizid nicht ausgeschlossen. Die Mauer der Kathedrale, die über dem beliebten Parkgelände von Ses Voltes liegt, ist ein bekanntes Ausflugsziel mit Panoramablick – immer wieder jedoch auch Schauplatz tragischer Ereignisse. Hilfe in seelischen Krisen Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, Hilfe benötigen oder sich in einer depressiven Phase befinden, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter www.notfallseelsorge.de oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. In akuten Notfällen wählen Sie bitte die 112. Auf Mallorca und den Nachbarinseln steht Ihnen rund um die Uhr das „Teléfono de la Esperanza“ unter +34 971 46 11 12 zur Verfügung. Die Beratung ist anonym, vertraulich und an allen Tagen des Jahres erreichbar.