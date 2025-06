Vorsicht: Auf diesem illegalen Parkplatz im Inselosten sollten Urlauber besser nicht parken

In der Gemeinde Felanitx auf Mallorca ist eine neue Kontroverse zwischen der Gemeinderegierung und der Opposition über die Eröffnung eines Parkplatzes am Strand von Cala sa Nau entbrannt. Im zurückliegenden Sommer hatte der Inselrat die Schließung eines bereits dort bestehenden Parkplatzes aus rechtlichen Gründen angeordnet. Nun hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, ein anderes nahegelegenes ländliches Grundstück zu mieten, um es in den Sommermonaten als Parkplatz zu nutzen.

Da in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht geklärt werden konnte, wer die Fläche eröffnet hat, warnte die Oppositionspartei Bloc vor seiner Illegalität. "Die Eigentümer muss uns das Grundstück unter den Bedingungen eines Parkplatzes zur Verfügung stellen. Wir wissen nicht, wer ihn eröffnet hat", sagte der Gemeinderat für Stadtplanung, Jaume Monserrat.

Parkplatz seit drei Wochen in Betrieb

Am Montag haben Bloc per Felanitx und die Partei Més per Mallorca die Bauarbeiten und Grabungen auf diesem Grundstück bei der Agentur für Landschutz des Inselrates angezeigt, auf dem seit drei Wochen täglich mehr als 30 Fahrzeuge parken. Sie weisen darauf hin, dass es nicht über die entsprechende Betriebserlaubnis verfügt.

Die Reaktion der aus den Parteien PP und PI bestehenden Gemeinderegierung ließ nicht lange auf sich warten. In einer Erklärung informierte sie, dass am Dienstag in ihrer Ratsversammlung das Projekt zur Einrichtung eines Parkplatzes für etwa 200 Fahrzeuge genehmigt werde.

Bloc und Més prangern an, dass "es keine Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt, eine schwerwiegende Tatsache, wenn man bedenkt, dass ein Teil des Grundstücks als Gebiet mit hohem Brandrisiko eingestuft ist". PP und PI sind ihrerseits der Ansicht, dass die Verfügbarkeit dieses Parkplatzes "eine Frage der Notwendigkeit und der sozialen Nutzung ist. Der Teil mit Brandrisiko fällt nicht in den ausgewiesenen Bereich."

Die Cala sa Nau ist ein attraktives Ausflugsziel

Felanitx ist eine Gemeinde im Osten von Mallorca mit rund 18.000 Einwohnern. Sie ist bekannt für ihre malerischen Strände und Buchten, darunter auch Cala sa Nau. Der Sandstrand liegt eingebettet zwischen felsigen Klippen und besticht durch sein kristallklares Wasser.

In den Sommermonaten zieht Cala sa Nau zahlreiche Besucher an, was regelmäßig zu Parkplatzproblemen führt. Die Gemeinde Felanitx steht daher vor der Herausforderung, einerseits ausreichend Parkraum zur Verfügung zu stellen und andererseits die Natur zu schützen sowie die Interessen von Anwohnern und Touristen gleichermaßen zu berücksichtigen.