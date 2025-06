Nanu! Plötzlich färbte sich das Wasser im bekanntesten Sturzbach von Palma hellblau

Palma de Mallorca ist um eine neue Touristenattraktion reicher, wenn auch nur vorübergehend. Der Sturzbach Sa Riera erstrahlte an diesem Mittwoch in einer intensiven türkisfarbenen Wasserfarbe, die zweifellos viele an den charakteristischen Farbton des Meers jenseits einiger Inselstrände erinnerte.

Das hellblaue Wasser enthält Medienberichten zufolge keinerlei Schadstoffe, sodass es ins Meer eingeleitet werden kann. Das Wasser, das am Mittwoch durch den "Torrent" floss, war salzhaltig. Zuvor war das Salz im Rahmen eines chemischen Prozesses von den Emaya-Stadtwerken herausgefiltert worden, damit das aus dem Hahn kommende Trinkwasser besser schmeckt. Schaulustige zückten die Handykameras Die intensiv leuchtende Farbe entsteht nur unter bestimmten Umständen, wenn sich Algen im Bachbett befinden oder sehr hohe Temperaturen herrschen, wie es in den letzten Tagen der Fall war. Zahlreiche Schaulustige verewigten mit ihren Handykameras das Wasser. Nach anhaltenden Regenfällen füllt sich der der Sa-Riera-Sturzbach in der Regel recht schnell mit braunem Wasser, das so gar nicht an die karibische Farbe vom Mittwoch erinnert. In den vergangenen Tagen war gar kein Wasser durch den "Torrent" geflossen, weil dieser gereinigt worden war.