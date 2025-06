Obdachlosenlager in Can Pastilla: Wie Mallorca seine Probleme versteckt

Next

Wer in Can Pastilla auf Mallorca Urlaub macht, blickt in der Regel auf ruhiges Wasser, Promenaden mit Eiscafés und gefegte Gehwege. Doch nur ein paar Schritte hinter der Strandlinie beginnt eine andere Realität – eine, die Reisekataloge verschweigen. Rund um ein ehemaliges Restaurant, das schräg gegenüber eines bekannten Hotels und einer öffentlichen Schule liegt, türmt sich der Müll. Davor: Zelte, Planen, Bretterverschläge und ausrangierte Wohnmobilde. Dort ist ein Baracken-Camp entstanden, das offiziell nicht existiert – aber stetig wächst.