Motorradfahrer kollidiert nahe des Génova-Tunnels mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag ein 66 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befindet sich der Mann befindet sich nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in kritischem Zustand im Großklinikum Son Espases.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 14.00 Uhr auf der Autobahn Ma-1 in Höhe Kilometer 5, kurz vor dem Génova-Tunnel. In der Kurve vor der Tunneleinfahrt – einem Abschnitt, an dem sich in der Vergangenheit bereits zahlreiche Unfälle ereigneten – kollidierten das Motorrad und der Pkw aus noch ungeklärter Ursache.

Der in Palma wohnhafte Kradfahrer soll bei dem Aufprall schwere Verletzungen erlitten haben und in akute Atemnot geraten sein. Mehrere Rettungseinheiten des Notfalldienstes SAMU 061 rückten an die Unfallstelle aus, unterstützt von einem privaten Krankenwagen der Quirón-Gruppe.

Die Rettungsteams leiteten noch vor Ort die Erstversorgung des Verunglückten ein. Der Zustand des Motorradfahrers soll sich zunächst "dramatisch verschlechtert" haben, so die Zeitung unter Berufung auf die Einsatzleitung. Die Rettungskräfte hätten ihn jedoch noch vor Abtransport ins Krankenhaus stabilisieren können.

Bei der Ankunft in Son Espases in Palma aktivierte das medizinische Personal umgehend das Protokoll für schwere Mehrfachverletzungen. Der 66-Jährige wird seither intensivmedizinisch betreut. Zur genauen Unfallursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.