Am zweiten Arbeitstag: Türsteher schlägt Gast auf Mallorca bewusstlos

Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen 23-jährigen Mann wegen schwerer Körperverletzung festgenommen. Der Vorfall ereignete sich vor zwei Tagen vor einem Vergnügungslokal in Magaluf (Gemeinde Calvià), dem bekannten Strand- und Partyort im Südwesten der Insel.

Nach Angaben der spanischen Polizei waren zwei Beamten tumultartigen Szenen vor dem Club aufgefallen. In der Menschenmenge hätten sie einen jungen Mann entdeckt, der bewusstlos am Boden gelegen und stark geblutet habe. Das Opfer soll erhebliche Gesichtsverletzungen aufgewiesen haben. Seinen Gesundheitszustand stuften die Streifenpolizisten als "kritisch" ein.

Die Ermittlungen ergaben, dass der mutmaßliche Täter als Türsteher in dem Etablissement arbeitete. Zeugen sollen gegenüber den Beamten bestätigt haben, dass sich der Verdächtige noch im Inneren des Lokals befand. Bei der Befragung gestand der Angestellte die Tat. Der MM-Schwesterzeitung "Ultima Tor" zufolge soll er erst tags zuvor seine Tätigkeit in dem Club aufgenommen haben.

Nach Schilderung des Festgenommen war es im Inneren des Clubs zuvor zu einem Handgemenge zwischen Gästen gekommen. Daraufhin habe er sein späteres Oper mit Gewalt nach draußen gebracht und "mit der geballten Faust" auf Kinn geschlagen. Der Gast stürzte nach dem Schlag sofort zu Boden und verlor das Bewusstsein.

Die alarmierten Rettungskräfte stabilisierten den Verletzten vor Ort und brachten ihn anschließend in das Großklinikum Son Espases in Palma. Dort entschieden die Ärzte sich für eine stationäre Aufnahme des Mannes. Der festgenommene Sicherheitsmitarbeiter muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an.