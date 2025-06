Magaluf feiert neue Strandpromenade mit großem Festprogramm am Sonntag

Magaluf erhält ein neues Gesicht: An diesem Sonntag wird die rundum erneuerte Strandpromenade offiziell eingeweiht. Auf einer Länge von 650 Metern wurde der beliebte Abschnitt an der ersten Linie vollständig modernisiert. Die Arbeiten fanden in der touristischen Nebensaison statt und sind Teil eines umfassenden Projekts zur Aufwertung klassischer Urlaubsdestinationen. Ziel ist es, die Infrastruktur nachhaltiger, zeitgemäßer und wettbewerbsfähiger zu gestalten.

Die ursprüngliche Promenade stammt aus dem Jahr 1990. Nun wurde sie nicht nur baulich auf den neuesten Stand gebracht – auch das Gestaltungskonzept wurde überarbeitet. Im Mittelpunkt steht eine stärkere Einbindung in die Umgebung, mit der gezielten Bepflanzung einheimischer Arten. Die aktuelle Maßnahme ist der erste Teil eines zweiphasigen Projekts. Die zweite Bauetappe ist für den Winter 2025/26 vorgesehen und wird die Umgestaltung der gesamten Strandlinie abschließen. Buntes Programm zur Eröffnung Zur feierlichen Eröffnung hat das Rathaus von Calvià ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Unter dem Motto "Magaluf für alle – Magaluf for all" sind zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche Aktivitäten geplant, die sich an ein breites Publikum richten. Los geht es um 11 Uhr mit dem offiziellen Banddurchschnitt an der Ecke zur Straße Contralmirante Ferragut. Von dort aus ziehen die Vertreter der Gemeinde in einem symbolischen Spaziergang bis zur Plaza Jacques Sasson. Dort erwartet die Besucher mallorquinische Folklore mit Ball de bot und Klängen der traditionellen Xeremiers. Gegen 11.45 Uhr wird Catalina Feliu, Eigentümerin des ersten Hauses in Magaluf, besonders geehrt. Ihr wird das Cor de Calvià überreicht – eine künstlerische Auszeichnung des lokalen Bildhauers Carlos Terroba. Den Abschluss des offiziellen Teils bildet die Projektion eines Videos zur ABTA-Jahrestagung 2025, dem britischen Verband der Reiseveranstalter. Jazzkonzert, Live-Musik, DJ-Sessions Parallel dazu wird entlang der Promenade sowie auf der Plaza Jacques Sasson ein vielseitiges Freizeitprogramm geboten. Dazu gehören ein Jazzkonzert, Live-Musik, DJ-Sessions sowie Auftritte der Finalisten der Gala Talent Jove. Eine Fotoausstellung unter dem Titel "100 Jahre Magaluf" sowie ein Fotopunkt laden zum Innehalten ein. Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Mit der Biblio-Roulotte, Kinderschminken und Spielen ist für Unterhaltung gesorgt. Der Zirkus Stromboli und die Musikgruppe Charanga Patrulla Cansina sorgen zusätzlich für Stimmung. Sportlich wird es ebenfalls: Im Rahmen der ATP Mallorca Championships wird eine Mini-Tennisanlage aufgebaut – mit Beteiligung eines aktuellen Turnierspielers aus Santa Ponça. Darüber hinaus werden über den Tag verteilt sportliche Aktivitäten direkt am Strand angeboten. Auch kulinarisch soll es den Gästen an nichts fehlen. Im Rahmen der ersten GastroFira von Magaluf bieten lokale Restaurants, Hotels und Beachclubs eigens für diesen Tag kreierte Spezialitäten. Live-Musik, Showkochen und Workshops runden das gastronomische Erlebnis ab. Um die Anfahrt zu erleichtern, hat die Gemeinde einen kostenlosen Shuttle-Service ab Parkplätzen in der zweiten Linie eingerichtet. Das vollständige Programm ist online über die Webseite des Rathauses Calvià abrufbar.