47 Jahre Mallorca-Erfahrung: Deutscher Unternehmer fordert Kurswechsel auf der Insel

Fast ein halbes Jahrhundert kennt Christian Jahncke Mallorca schon, genau 47 Jahre. „Sie ist die schönste Insel, die man innerhalb von drei Flugstunden erreichen kann”, sagt der deutsche IT-Unternehmer und Trikotsponsor des Fußballvereins CE Andratx. Die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen auf Mallorca bewegten sodann auch den Münchner, der von sich selbst sagt, die Welt zu kennen, gemeinsam mit seiner Ehefrau eine Wohnung auf der Insel zu mieten.

Christian Jahncke ist in Deutschland erfolgreicher Geschäftsführer des Dienstleisters „Parkvogel”, der am Flughafen Düsseldorf Parkflächen anbietet. Das Unternehmen ist fast fünf Jahre alt. Die Dienste von „Parkvogel” stehen über eine Internetseite zur Verfügung, über die Kunden Stellplätze auf vier Flächen auf dem Gelände am Airport buchen können. „Man kann sich das Ganze wie Booking.com auf kleinerer Ebene vorstellen, der Prozess ist ähnlich”, sagt Jahncke. „Parkvogel” wickelt pro Jahr ungefähr 50.000 Buchungen ab. „Insbesondere in den Sommermonaten sind Parkplätze am Flughafen von Düsseldorf ein gefragtes Gut.”

Christian Jahnckes Lebensweg beginnt 1957. Nach einem Luftfahrtstudium an der TU München, auf das eine Promotion folgt, arbeitet Jahncke 20 Jahre lang als Militärberater für die Regierung. Nach der Zeit im Ministerium wechselt er zum Flughafen Düsseldorf. In den folgenden rund 20 Jahren arbeitet Jahncke als Geschäftsführer für ein Tochterunternehmen des Flughafenbetreibers, das die IT im Parkbereich des Umschlagplatzes verantwortet. Mit 62 Jahren beendet Jahncke diesen Lebensabschnitt und gründet aus seinen guten Geschäftsverbindungen heraus seine heutige Firma.

Die Trikotwerbung beim Fußballverein CE Andratx folgt auf ein Sponsoring beim Düsseldorfer Eishockey-Erstligisten DEG. Mit der Maßnahme will Christian Jahncke Sichtbarkeit schaffen. Jüngst hat er die Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert.

Der Fußballverein CE Andratx auf dem Platz mit „Parkvogel“ Sponsoring.

Auf Mallorca wohnt Christian Jahncke seit vier Jahren. Zuerst befand sich die Wohnung in Palma, jetzt halten sich die Jahnckes zeitweise in Andratx auf. Der Hauptwohnsitz des Ehepaares befindet sich weiterhin in Deutschland. Die Entscheidung, nach einem Jahr von Palma nach Andratx umzuziehen, begründet Jahncke damit, dass in der Zeit um die Corona-Pandemie die Balearen-Haupstadt ein guter Ort gewesen sei, um zu überwintern, „übersichtlich und ruhig. Nach den Lockerungen in Bezug auf das öffentliche Leben nahm die Lautstärke jedoch enorm zu.” Also wanderten die Jahnckes weiter Richtung Westen.

In Anbetracht seiner langjährigen Erfahrung mit Mallorca erlaubt sich Jahncke ein Urteil über dessen Entwicklung: „Es sind extrem viele gute Dinge geschehen, die Insel hat einen enormen Aufstieg erlebt. Jetzt ist aber alles zu viel.” Mallorca müsse sich positionieren. Jahncke vergleicht die Entwicklung mit derjenigen des französischen Nizza: „Dort ist es sehr ähnlich in Hinblick auf die Immobilienpreise, die Verkehrssituation und, dass die Stadt immer mehr zu einem Ort der Superreichen geworden ist.”

Jahncke macht drei Vorschläge für eine bessere Zukunft Mallorcas: Allem voran müsste der Überlandbus TIB zu besseren Frequenzen fahren, so Jahncke. Darüber hinaus spricht er sich für eine Zugangsbeschränkung von Autos aus. Zu guter Letzt befürwortet Jahncke eine Halbierung der Mietwagenflotte. Den Hang zu gehobenem Tourismus sieht er im Zusammenhang mit einem veränderten Gästeprofil positiv.

„Vor 47 Jahren war Mallorca noch ein Geheimtipp”, erinnert sich Jahncke an die Zeit zurück, als er erstmals auf die Insel kam. „Es war hauptsächlich durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt und ein Urlaub hier steckte voller Entdeckungen.”