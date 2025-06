Teamgeist, Herzblut, Verantwortung: Das ist die neue Präsidentin des Rotary Clubs Calvià

Wachwechsel im Club „Rotary Calvià International”: Von diesem 1. Juli 2025 übernimmt Ella Marchetti die Präsidentschaft des Clubs auf Mallorca, der als einer der am schnellsten wachsenden Rotary-Clubs Spaniens gilt. Die amtierende Präsidentin Gerdi Edtstadtler-Pietsch wird am 21. Juni beim traditionellen „Handover-Dinner” im Santa Ponça Country Club verabschiedet.

Die neue Präsidentin auf Mallorca kommt bereits mit viel Erfahrung: Sie wechselt von ihrer derzeitigen Rolle als Sekretärin des Rotary-Clubs in die neue Führungsrolle und freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben. „Wir sind hier ein tolles Team mit wunderbaren Mitgliedern”, schwärmt die geborene Österreicherin. 64 aktive Mitglieder aus 14 verschiedenen Nationen beherberge der Club aktuell, darunter viele Deutsche und Engländer, die offizielle Clubsprache sei deshalb Englisch.

Den weltweiten Wahlspruch der Rotarier – „Service above self” (selbstloses Dienen) – nimmt Ella Marchetti sehr ernst. „Wir sind alle Rotarier aus Leidenschaft, und ich freue mich besonders darüber, dass sich so viele Menschen mit Kompetenz, Erfahrung und Herzblut für unsere Projekte einsetzen”, so Ella Marchetti. Sie persönlich lege besonderen Wert auf Teamarbeit, Zusammenhalt, Verantwortung und den direkten menschlichen Kontakt. „Auf dieser Grundlage können wir weiter wachsen”, betont die aparte Tirolerin, die früher als selbständige Kauffrau in der Modebranche tätig war und vor fünf Jahren nach Mallorca kam. Organisationstalent bringt sie nicht nur aus ihrer beruflichen Laufbahn mit, sondern auch durch die Erziehung ihrer drei mittlerweile erwachsenen Kinder, die heute in Mexiko, München und Paris leben. Private Unterstützung hat sie auch durch ihren Partner John Robbins, amtierender Clubmeister („Sergeant at Arms”), der bereits zwei Mal Präsident war.

„Für mich ist diese Aufgabe nicht nur ein Ehrenamt, sondern eine echte Herzensangelegenheit und eine tiefe Erfüllung”, betont Ella Marchetti. Alle bestehenden Hilfsprojekte würden weiter unterstützt – darunter der Verein „Rana”, (Hilfe für sexuell missbrauchte Kinder und Frauen) „SOS Mamás” (sozial schwache Familien mit Kindern), „Hadas Kids” (Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder aus armen Familien) oder das regelmäßig stattfindende Fußballturnier „Inclusión Football”, das Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen eine bessere soziale Integration bietet. Zwei Mal pro Jahr packen die Rotarier zudem Hilfspakete, sogenannte „Dignity Packs” für jeweils 500 notleidende Personen auf Mallorca.

Besonders viel liegt der neuen Präsidentin auch an der künftigen Unterstützung der Stiftung „Herztat”, die sich auf Mallorca für alte, vereinsamte und verarmte Menschen einsetzt. „Alte Menschen fallen oft durchs Raster, und ich hoffe, dass wir helfen können, die Lage dieser Personen zu verbessern.” Stiftungsgründer Roland Werner konnte dafür im Mai bereits eine erste Spende in Höhe von 500 Euro in Empfang nehmen.

Die bisherige Präsidentin Gerdi Edtstadtler übernimmt die Aufgabe des „Assistent Governor” des übergeordneten „Distrikts 2203”, zu dem 64 Rotarier-Clubs auf den Balearen, in Cádiz, Castellon, Andalusien und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla gehören. Zusammen unterstützten sie beispielsweise die Flutopfer der Katastrophe in Valencia Ende Oktober 2024.

Allein auf Mallorca gibt es elf aktive Rotary-Clubs. Der erste dieser Art wurde 1905 vom Rechtsanwalt Paul Harris in Chicago gegründet. Heute gibt es weltweit rund 46.000 dieser Vereinigungen, die sich vornehmlich für humanitäre Dienste und Projekte im täglichen Leben einsetzen.