Die Obamas erneut in Edelrestaurant in Puerto Portals gesichtet

Die ehemalige First Lady Michelle Obama wurde am vergangenen Freitag beim gemeinsamen Mittagessen mit ihren Töchtern Malia und Sasha im Lobster Club in Puerto Portals gesichtet – einem Hotspot auf Mallorca mit Infinity-Pool, DJ und Panoramablick. Die drei wirkten entspannt, gut gelaunt und machten deutlich, dass ihre Familienauszeit auf Mallorca ganz dem Genuss gewidmet ist.

Michelle Obama landete bereits am Donnerstagabend in Palma de Mallorca und wurde unmittelbar von einem auffälligen Sicherheitskonvoi in Empfang genommen. Vom Flughafen aus brachte ein Tross aus Fahrzeugen der Guardia Civil sowie privaten Leibwächtern die prominente Besucherin direkt in das ruhige Inselinnere. Ähnliche Nachrichten Die Glamour-Gattin ist wieder da: In diesem Mallorca-Dorf macht Michelle Obama Urlaub Mehr ähnliche Nachrichten Auf Mallorca verbringt die ehemalige First Lady ihren diesjährigen Insel-Urlaub auf der exklusiven Finca Xarbet bei Llubí. Die weitläufige, elegant gestaltete Luxusresidenz gehört dem früheren US-Botschafter James Costos und seinem Partner Michael Smith. Das Anwesen gilt als diskreter Rückzugsort für Stars und Politiker. Ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama, war auf den bisherigen Aufnahmen zwar nicht zu sehen, doch hält sich hartnäckig das Gerücht, dass auch er sich auf der Insel befindet. In einem aktuellen Podcast dementierte Michelle Obama jegliche Trennungsgerüchte und betonte, dass ihre Ehe stabil sei. Mit dem aktuellen Besuch auf Mallorca scheinen sich die Obamas bewusst eine Auszeit vom hektischen Alltag in den USA zu nehmen. Zwischen Spaziergängen durch Olivenhaine, Segelausflügen und gemeinsamen Mahlzeiten bietet Mallorca prominenten Familie immer wieder die perfekte Balance aus Natur, Luxus und Privatsphäre.