Mallorca-Flüge betroffen: Bei dieser Airline streiken kommende Woche die Mitarbeiter

Mallorca-Urlaubern drohen am Flughafen Palma längere Wartezeiten sowie eingeschränkter Bordservice. Die Kabinenbesatzung der Fluggesellschaft easyJet hat für den 25. bis 27. Juni in ganz Spanien einen Streik angekündigt. Betroffen sind 657 Crew-Mitglieder an wichtigen Basen – darunter auch Palma de Mallorca. Die Protestaktion zielt auf die Angleichung der Arbeits- und Lohnbedingungen an andere europäische easyJet-Standorte ab. Mallorca-Urlauber sollten sich auf mögliche Reiseeinschränkungen vorbereiten.

Die Streiktage fallen mitten in die Hauptsaison für Flüge zwischen Deutschland und der beliebten Baleareninsel. Experten rechnen mit Verzögerungen, Umbuchungen oder Teilausfällen. Für Reisende aus Deutschland könnten besonders Starts in Düsseldorf, Berlin oder Hamburg beeinträchtigt werden. Reisedienstleister und Flughäfen in Deutschland raten, den Flugstatus regelmäßig zu kontrollieren und sich frühzeitig online einzuchecken, um unangenehme Überraschungen am Abflugtag zu vermeiden. Ähnliche Nachrichten Personal von Ryanair und Easyjet will bis Ende Juli in Spanien streiken Urlaubsheimkehrern könnten am Flughafen Palma längere Wartezeiten sowie eingeschränkter Bordservice drohen. easyJet gab bekannt, trotz Streiks eine reguläre Flugplanung anzustreben, jedoch könne die Situation Komfort und Reaktionszeit der Crew an Bord beeinträchtigen. Für Geschädigte problematisch: Bei Streiks können Betroffene nur in besonderen Fällen mit Entschädigungen rechnen, da Arbeitskämpfe nach EU-Recht als „außergewöhnliche Umstände“ eingestuft werden. Urlauber sind daher angehalten, für eventuelle Verspätungen vorzusorgen und ihre Reiseversicherung zu überprüfen. Die Hintergründe für die Streiks liegen im deutlichen Lohngefälle zwischen spanischen und anderen europäischen easyJet-Crews: bis zu 200 Prozent Differenz zu Deutschland oder Großbritannien. In Palma verdienen allein 657 Kabinenmitarbeiter im Durchschnitt circa 14.067 Euro, viele lediglich in saisonbedingten Anstellungsverhältnissen. Mallorca-Flüge könnten deshalb auch künftig von einem längerfristig gestörten Flugrhythmus betroffen sein – zumindest solange die Forderungen nach Angleichung weiter im Raum stehen.