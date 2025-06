Extreme Sommerhitze auf Mallorca: Diese öffentlichen Orte stehen Ihnen zur Abkühlung zur Verfügung

Hitzewellen gehören zu den direkten Folgen des Klimawandels in Spanien. Einige Städte haben deshalb damit begonnen, sogenannte Klimafluchtorte einzurichten. Es handelt sich dabei in der Regel um öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken, Schulen und Behördenräumlichkeiten, die klimatisiert und ganz offiziell ausgewiesen sind, damit man sich dort abkühlen kann. Die katalanische Hauptstadt Barcelona ist spanienweiter Vorreiter dabei und verfügt bereits über ein Netz aus mehr als 400 Klimafluchtorten. Mallorca dagegen hinkt in dieser Beziehung hinterher.

Im vergangenen Februar forderte das Balearen-Parlament die Regional-Regierung auf, die Einrichtung eines solchen Netzes aus Klimafluchtorten endlich voranzutreiben. „Die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit der Menschen sind offensichtlich und schwerwiegend", heißt es zur Begründung in der von der sozialistischen Abgeordneten Malena Riudavets präsentierten Initiative. Im Sommer 2023 etwa habe es in Spanien mehr als 3000 Todesfälle gegeben, die auf überhöhte Temperaturen zurückzuführen gewesen seien. Viele davon fielen zeitlich mit einer Hitzewelle zusammen. Gefährdet seien insbesondere ältere Menschen, Kinder, Schwangere und Patienten mit chronischen Erkrankungen. Nicht jeder kann sich eine Klimaanlage leisten Bei dem Vorschlag gehe es auch um soziale Gerechtigkeit, so Riudavets. „Nicht alle Menschen haben die gleichen Voraussetzungen, um mit extremer Hitze umgehen zu können", sagt sie. „Es gibt Familien, die sich keine Klimaanlage leisten können, ältere Menschen, die alleine in schlecht isolierten Wohnungen leben und Bevölkerungsgruppen, die keine Möglichkeit haben, sich im Sommer vor den hohen Temperaturen zu schützen." Zu konkreten Maßnahmen hat die Initiative noch nicht geführt. Allerdings kann man sich auch jetzt schon problemlos an besonders heißen Tagen beispielsweise zum Zeitung lesen in eine der Stadtbibliotheken setzen und sich dort etwas abkühlen. Gut geeignet sind dafür die Bibliothek Can Sales an der Plaça Porta Santa Catalina, die Bibliothek im Inselratsgebäude La Misericòrdia an der Via Roma oder auch die Bibliothek im Erdgeschoss des Rathauses.