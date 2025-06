"Absolute Degeneration": Öffentlicher Oralsex offenbar vor Kirche von Sóller

Entfesselte Leidenschaft vor der Kirche von Sóller im Nordwesten von Mallorca: User der sogenannten sozialen Netzwerke haben mit Empörung auf ein Video reagiert, das viral gegangen ist und ein junges Paar, offenbar Ausländer, zeigt, das nachts mitten auf dem besagten Platz "öffentlichen Nahverkehr" der oralen Art unterhält.

„Qualitätstourismus“, höhnten einige Internetnutzer. Die Sequenz, die nur elf Sekunden dauert, zeigt einen jungen Mann mit einer Tasche in der Hand und einem Mobiltelefon in der anderen, mit dem er offenbar den Geschlechtsverkehr mit der Frau aufnimmt.

Sóller zog Exzesstouristen früher nicht allzu stark an

Die Guardia Civil erklärte in diesem Zusammenhang, dass diese Art von Verhalten „an den Stränden von Magaluf und s'Arenal nachts sehr häufig vorkommt“, nicht aber in Sóller. Das Orangental zieht in der Regel eher nicht Exzesstouristen an.

Auch in Cala Rajada wurden nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" einige junge Touristen verwarnt oder mit einem Bußgeld belegt, weil sie vor den Augen anderer auf der Straße oder am Strand Sex hatten, insbesondere in den frühen Morgenstunden.

"Was auf Mallorca geschieht, ist eine absolute Degeneration. Seit Jahren wird davon geredet, den Tourismus auf hohem Niveau anzukurbeln, um all diese Unhöflichkeiten zu vermeiden, aber am Ende stoßen wir auf die Realität, und das ist es, was wir haben", sagt ein anderer Internetnutzer und bezieht sich dabei auf das virale Video von der sexuellen einlage in Sóller.