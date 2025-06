"Was, wenn sie eine Mordwaffe wäre?": Taucher findet Pistole auf Meeresgrund vor Mallorca

"Was wäre, wenn es eine Mordwaffe wäre?", fragt der polnische Taucher und Fotograf Kamilo. Damit liegt er nicht weit daneben. Der Revolver, den er am 12. Juni in den Gewässern vor Calvià im Südwesten von Mallorca gefunden hatte, wurde zur Analyse an ein kriminalistisches Labor in Madrid geschickt. Es gibt viele Möglichkeiten; es könnte sich um eine sehr gut gemachte Nachahmung oder sogar um eine Schreckschusspistole handeln, aber der Taucher ist sich sicher, dass es sich um eine echte Waffe handelt.

"Ich verstehe Waffen. Es war eine echte Waffe. Wegen des Gewichts, wegen des rostfreien Metalls. Als ich sie sah, wusste ich es. Das erste, was ich dachte, war, dass ich sehr vorsichtig damit umgehen musste, weil sie losgehen könnte und ich keinen Finger verlieren wollte", so der Taucher kürzlich gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Er bezeichnet sich selbst als Naturliebhaber und lebt seit sechs Jahren auf der Insel, aber er versteht nicht, warum so viel Müll und Gegenstände auf dem Meeresgrund landen. "Wir leben in einem Paradies und ich sehe nicht viel Respekt davor, es fehlt an Kontrolle. Und das liegt nicht nur an den Touristen, im Winter sammle ich manchmal mehr als im Sommer", erklärt er.

"Ich habe alles gesehen"

Deshalb kombiniert er seine Leidenschaft für Video und Fotografie mit Tauchen und Natur und fährt regelmäßig aufs Meer, um alles zu sammeln, was er findet, und zeigt es auf seinem Instagram-Account explore_mallorca_with_me. "Gabeln, Sonnenbrillen, Seile, Anker, jede Menge Plastik, ich habe alles gesehen; allein vom letzten Jahr habe ich einen Kofferraum voller Taucherbrillen", sagt er. Nie zuvor war er auf etwas so Kurioses und Gefährliches wie eine Pistole gestoßen.

Am Tag der Entdeckung war er frühmorgens in der Nähe des Malgrats aufgebochen. Mehrere Boote hatten in dem Gebiet geankert, und so beschloss er, dort zu tauchen. "Zuerst fiel mir eine Kugel ins Auge, und ganz in der Nähe fand ich die anderen. Eine Kugel zu finden, mag normal sein, aber als ich so viele sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ein Stück weiter stieß ich auf die Waffe", erzählt er.

Er fragte sich: "Was steckt hinter dieser versteckten Waffe, die jemand nach einem Verbrechen weggeworfen hat, und wenn ich sie jetzt aus dem Wasser hole, kann sie mir gefährlich werden?". Er beschloss, sie zur Guardia Civil zu bringen und sie den Profis zu überlassen, aber auch das war ein Abenteuer. "Ich wickelte sie in Handtücher ein, um keine Fingerabdrücke darauf zu hinterlassen, aber dann dachte ich, wenn ich an einer Straßensperre angehalten würde und eine versteckte Waffe bei mir hätte, wäre es schwierig zu erklären", sagt er.

"Die Beamten waren auch überrascht"

Schließlich gab er sie in der Kaserne ab und musste dort drei Stunden lang Berichte ausfüllen. "Die Beamten waren auch überrascht. Sie kontrollierten alles mit Handschuhen und sagten mir, dass sie die Waffe in Madrid analysieren würden; dort können sie die Seriennummer sehen und den Besitzer kontaktieren."

Fachleute warnen jedoch, dass es bei einem Fund dieses Kalibers am besten ist, die Guardia Civil zu benachrichtigen und es von den Agenten auf See abholen zu lassen, da dies auch hilft, den Fundort zu lokalisieren, was ein Hinweis auf die Herkunft oder ein wichtiges Detail bei den Ermittlungen sein kann, wenn es abgeleitet wird. Im Moment befindet sie sich noch in den Händen der Kriminalpolizei von Benemérita.

"Ich habe keinen Waffenschein, aber wenn sie nicht mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann, möchte ich sie behalten", sagt der Taucher mit einem Lächeln. Er wartet auf Nachrichten über die Pistole, eine Smith & Wesson 357