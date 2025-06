Touris in Ballermann-Schnellrestaurants Kreditkarten gestohlen: Verhaftungsaktion!

Spanische Nationalpolizisten haben eine Gruppe umherziehender Diebe ausgehoben, die sich darauf spezialisiert hatten, Touristen in Schnellrestaurants an der Playa de Palma zu bestehlen. Die Kriminellen boten den Opfern bei der Bestellung ihre Hilfe an, dann entwendeten sie ihnen ihre Kreditkarten.

Die Ermittler, die zwei Männer und eine Frau rumänischer Herkunft festgenommen haben, konnten laut einer Pressemitteilung mindestens 16 Diebstahlsdelikte aufklären. Die Operation ist den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen, da weitere Kriminelle in die Organisation verwickelt sein sollen. Drohnen kamen zum Einsatz Die Aktion zur Verhaftung dieser Gruppe war am vergangenen Mittwoch durchgeführt worden. Die Nationalpolizei benutzte unter anderem Drohnen. Die Ermittler spürten die drei Verdächtigen auf und nahmen sie fest. Der Modus Operandi der Bande war sehr spezifisch, wie weiter mitgeteilt wurde. Die Diebe, die in Filialen von Restaurantketten an der Playa de Palma agierten, näherten sich den Opfern unter dem Vorwand, ihnen bei ihren Bestellungen zu helfen. Die Kriminellen verwirrten sie und merkten sich die PIN-Nummern der Karten, um dann einen Moment der Verwirrung des Touristen auszunutzen und sie zu entwenden. Anschließend tätigten sie eine Reihe von Ausgaben mit den gestohlenen Karten. Die Festgenommenen wurden inzwischen gegen Kaution freigelassen.