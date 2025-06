Neue Hitzewelle trifft Mallorca: So lange bleibt es fast 40 Grad heiß!

Die nächste Hitzewelle hat die Insel mit voller Wucht getroffen: Zum Beginn der neuen Woche sind auf Mallorca erneut mehrere Hitzewarnungen herausgegeben worden. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet mitteilt, gelten seit Sonntag und bis einschließlich Mittwoch, 22. bis 25. Juni, mehrere Wetterwarnungen der Stufe Gelb. Es werden auf der Insel stellenweise bis 38 Grad erwartet.

Am Montag gelten die Hitzewarnungen für die Inselmitte sowie für den Südwesten Mallorcas in der Zeit von 12 bis 19 Uhr. Bis 36 Grad können es rund um Palma de Mallorca, Campos, Llucmajor und Calvià werden. Im Landesinneren werden Werte bis 37 Grad erwartet. Für Dienstag gelten die gleichen Hitzewarnungen, dann sind jeweils ein Grad mehr vorhergesagt.

22/06 23:54 Avisos activos pasado mañana en Illes Balears por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/IMYCA5Iyfn — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 22, 2025

Für Mittwoch sind die Hitzewarnungen weiter gefasst und gelten für nahezu jede Himmelsrichtung auf Mallorca – mit Ausnahme des Südostens. Laut des staatlichen Wetterdienstes werden vor allem rund um Petra, Inca und Sineu wieder Toptemperaturen bis 38 Grad erwartet. Ab Donnerstag soll sich die Wetterlage ein wenig beruhigen und die Hitzewelle abebben, dann sind Höchstwerte zwischen 27 Grad im Norden und 32 Grad in der Inselmitte und im Südwesten angekündigt.

Schon am Wochenende war es stellenweise sehr heiß gewesen, das sind die gemessenen Höchstwerte vom Sonntag: 36 Grad in Pollença, Binissalem sowie Sineu, in Porreres, Sa Pobla, Artà, Llucmajor, Port de Pollença, Colònia Sant Pere, Petra und Santa María jeweils 35 Grad sowie 34 Grad unter anderem an der Uni in Palma de Mallorca, in Andratx, Sant Elm, Campos und Muro.

Tropische Nächte und warmes Wasser

Auch die Nächte auf Mallorca sind in den vergangenen Tagen vielerorts durchgehend tropisch gewesen, sodass die Werte kaum unter 20 Grad gesunken sind. Selbst das Balearen-Meer bietet nur noch eine kurze Abkühlung, denn die Wassertemperaturen sind in letzter Zeit gehörig angezogen: Vor Pollença ist das Wasser bereits 28,1 Grad warm, vor Andratx sind am Montagmorgen 26,2 Grad gemessen worden. Urlaubern und Einheimischen kann die Hitze auf Mallorca gleichermaßen zu schaffen machen.