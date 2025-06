Bei Kraftmeierei vor Mallorca-Strand: Jetski-Fahrer stürzt ins Wasser und spürt Beine nicht mehr

Der Fahrer eines Jetskis ist am späten Samstagnachmittag bei einem Unfall in Sant Elm im Südwesten von Mallorca schwer verletzt worden. Ein Freund des Opfers, ein 21-jähriger Spanier, wandte sich gegen 17.00 Uhr an die Rettungsschwimmer am Strand, die sich am Ufer befanden, und bat eindringlich um Hilfe.

Der junge Mann erklärte, dass sein Freund nicht mehr in der Lage war, seine Beine zu bewegen oder aufzustehen, nachdem er eine Reihe von Manövern mit dem Jetski durchgeführt hatte und ins Wasser gefallen war. Der Verletzte lag mit dem Gesicht auf dem Hinterteil des Jetskis. Bein durch Drehung des Beckens verkürzt Die Rettungskräfte begaben sich zu dem Verletzten, der starke Schmerzen in der Hüfte hatte. Sie legten ein Wirbelsäulenbrett an, um ihn ruhig zu stellen, und legten eine Wärmedecke über ihn, um ihn in den Schatten zu bringen, während sie auf den Rettungsdienst warteten. Der junge Mann, der mit dem Krankenwagen von Son Espases abtransportiert wurde, erlitt nach Angaben der Rettungskräfte eine Verkürzung eines seiner Beine mit einer Drehung des Beckens und der Schlüsselbeine.