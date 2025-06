Drama am Ballermann-Strand: Ertrinkende Seniorin von Mallorca-Urlauberin gerettet

An der Playa de Palma ist am Sonntag eine Mallorca-Urlauberin vor dem Ertrinken gerettet worden. (Symbolfoto) | Foto: Miquel A. Cañellas

Auf Mallorca hat sich am Wochenende ein schwerer Badeunfall ereignet, bei dem eine 71-jährige Urlauberin um ein Haar ertrunken wäre. Wie das Online-Nachrichtenportal Crónica Balear berichtet, kam es am Sonntag um die Mittagszeit am Strand von El Arenal zu dem Vorfall. Die portugiesische Seniorin konnte reanimiert werden, weil eine andere Urlauberin die im Wasser treibende Frau entdeckte.