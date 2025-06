Gewalt auf Mallorca: Vermummter zerstört Zahlenschloss von Touri-Wohnung in Palma mit Hammer

Arran, die Jugendorganisation der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, ist erneut auf Mallorca aktiv geworden. Seit mehr als 12 Stunden kursiert im Internet ein Video, auf dem ein junger Mann in einem Kapuzenanzug zwei nummerierte Schlösser an Ferienhäusern einhämmert, die sich offenbar in Palma befinden.

"Wohnen ist zu einem Marktgut geworden, obwohl es ein Grundrecht ist, das frei und allgemein sein sollte. Während wir jungen Leute uns nicht emanzipieren können, gibt es diejenigen, die sich auf Kosten unseres Elends bereichern", heißt es in der Veröffentlichung. Touristen bereits im Jahr 2017 mit Farbe beworfen Es ist nicht das erste Mal, dass Arran die Überbelegung durch Touristen oder die Ferienvermietung anprangert. Im Sommer 2017 hatten mehrere Mitglieder von Arran im Zuge einer Protestaktion gegen die Auswüchse des Tourismus ein Restaurant auf Palmas Alter Mole mit Konfetti beworfen worden. Elf junge Leute wurden dafür auf die Anklagebank geschickt. Die Arran-Leute sind bekannt dafür, Wände mit Graffiti zu verunzieren, und es ist nicht das erste Mal, dass sie zu Gewalt greifen. In der Vergangenheit hatten sie unter anderem Mietwagen mit Hämmern bearbeitet, immer um die Auswirkungen des Massentourismus und seine Folgen für die Einwohner anzuprangern. Bereits auf der Demonstration gegen Massifizierung am Sonntag, 15. Juni, war klar geweorden, dass sich die Anti-Touristen-bewegung auf den insel radikalisiert hat.