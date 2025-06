Tragische Funde vor Mallorca: Gefesselte Leichen aus dem Meer gezogen

Ein Boot der Guardia Civil in den Gewässern vor Mallorca | Foto: Archiv

Die Guardia Civil auf den Balearen steht vor einem erschütternden Fall: In den vergangenen Wochen wurden mehrere Leichen in den Gewässern rund um Mallorca und die Nachbarinseln entdeckt – und zwar unter beunruhigenden Umständen. Die Opfer waren an Händen und Füßen gefesselt. Die Ermittlungen begannen bereits im Mai mit dem Fund der ersten Leiche, seitdem sind zwischen vier und sechs weitere leblose Körper aufgetaucht, die nun eingehend untersucht werden.