Mallorca feiert den Sommer: Wann und wo man authentische Dorffeste erleben kann

Voller Festkalender: In den nächsten Wochen und Monaten stehen auf Mallorca eine ganze Reihe bedeutender Sommerfiestas an. MM gibt hier einen Überblick:

Sant Pere i Sant Pau

Vor allem in den Küstenorten Mallorcas wird der 29. Juni festlich begangen. In diesem Jahr fällt der Gedenktag des Petrus, der auch Schutzheiliger der Fischer ist, auf einen Sonntag. In Port d’Alcúdia, Port d’Andratx, Colònia de Sant Pere und Port de Pollença gibt es dann unter anderem Schiffsprozessionen.

Mare de Deu del Carme

Vor allem in den an der Küste gelegenen Orten wird am 16. Juli beziehungsweise in den Tagen davor und danach die Schutzheilige der Seefahrer, Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel, rauschend gefeiert. Vielerorts stechen dann festlich geschmückte Boote in See, etwa in Port de Pollença, Cala Ratjada und Portocristo.

Santa Praxedis

Die Bewohner von Petra feiern ihre Schutzheilige, die heilige Praxedis, mit Folklore und Musik rund um den 21. Juli. Im Rahmen der Feierlichkeiten findet seit einigen Jahren auch die „Festa de ses Clovelles” statt, bei der sich die Dorfugend mit tonnenweise Mandelschalen bewirft.

Santa Margalida

Santa Maria del Camí feiert seine Schutzheilige rund um den 20. Juli mit einem mehrtägigen Festprogramm. Auch in Felanitx wird die Heilige Margareta hoch verehrt. Dort treten anlässlich des Gedenktages stets die Cavallets auf, deren Tanz seit 2015 als immaterielles Kulturgut Mallorcas gilt – üblicherweise am Vorabend des Feiertags und am Abend des Feiertags selbst.

Sant Jaume

Sant Jaume, der Apostel Jakobus, ist einer der bedeutendsten Heiligen Spaniens. Zehntausende pilgern jährlich ihm zu Ehren nach Santiago de Compostela. Jaume (oder auf Spanisch Jaime) ist zudem einer der häufigsten Vornamen des Landes. Auch auf Mallorca wird er rund um den 25. Juli groß gefeiert, zum Beispiel in Algaida. Dann zeigen die Cossiers ihren traditionellen Tanz. Auch in Alcúdia, dessen Schutzpatron der Heilige Jakobus ist, gibt es ein mehrtägiges Festprogramm, ebenso wie in Santanyí und Calvià.

Santa Catalina Tomàs

Die einzige Heilige Mallorcas stammte aus Valldemossa, wo sie denn auch besonders verehrt wird. Fast jedes Haus in dem Berdorf ist mit einer Kachel geschmückt, das eine Szene aus dem Leben von Catalina Tomàs zeigt. Ihr Gedenktag, der 28. Juli, wird in Valldemossa festlich begangen. Der Höhepunkt ist der große Umzug mit geschmückten Wagen durch den Ort am Abend. Los geht’s in der Regel ab 21.30 Uhr.

Nostra Senyora dels Àngels

Eines der spektakulären Sommerfeste auf Mallorca findet am 2. August in Pollença statt. Dann stellen kostümierte Dorfbewohner einen historischen Piratenangriff nach, was stets in einem eindrucksvollen Schlachtgetümmel endet. Am Abend, üblicherweise gegen 19 Uhr beginnt die Schlacht zwischen Christen und Mauren: Unter der Führung des wackeren Joan Mas ziehen die Einwohner gegen den gefürchteten Piraten Dragut in den Kampf. Die Christen tragen Nachthemden, weil sie der Legende nach im Schlaf überrascht wurden. Nachdem der Angriff erfolgreich abgewehrt ist, geht die Party in Pollença erst so richtig los. Auch am Strand von Sant Elm wird übrigens ein ganz ähnliches Historienspektakel aufgeführt, wenn auch ein paar Nummern kleiner: immer am ersten Wochenende im August. In Andratx wiederum gedenkt man am 2. August einer historischen Begebenheit aus dem 16. Jahrhundert, als die Frauen des Dorfes („Ses Madones”) einen Piratenangriff abgewehrt haben sollen – mit Hilfe der Virgen dels Àngels.

Mare de Deu d’Agost

Mariä Himmelfahrt ist eines der wichtigsten katholischen Feste in Spanien, der 15. August ist landesweiter Feiertag. Besonders heftig gefeiert wird zu diesem Anlass in Can Picafort, wo beim traditionellen Entenwerfen („Amollada d’ànneres”) längst nicht mehr lebende, sondern Plastik-Enten zum Einsatz kommen – den Tierschützern sei Dank. Am Abend gibt es dann ein Feuerwerk. Auch in Sineu steht eine Mordsgaudi an: Am Vorabend des Gedenktages steigt seit einigen Jahren die „Festa del Much” – tausende rosa gekleidete Inselbewohner strömen zu dem Anlass in das Dorf, um die teuflische Fantasiefigur zu feiern. In Sencelles derweil hat sich eine andere Tradition herausgebildet: Dort bewirft sich die Dorfjugend im Rahmen des „Embala’t”-Festes mit Stroh. Ganz traditionell geht es dagegen in Montuïri zu. Dort treten zu Mariä Himmelfahrt die Cossiers auf und zeigen ihren Reigentanz.

Sant Roc

Anlässlich des Gedenktages des Heiligen Rochus von Montpellier am 16. August treten in Alaró die Cossiers auf und zeigen ihren jahrhundertealten Reigentanz.

Rei en Jaume

Dort, wo sich heute Santa Ponça befindet, sollen im Jahr 1229 die aragonesischen Truppen unter König Jaume I. an Land gegangen sein, um die Insel von den Moslems zurückzuerobern. Immer Anfang September feiert die Gemeinde Calvià nun diesen Tag, unter anderem stellen verkleidete Bewohner der Gemeinde die Schlacht am Strand nach.

Sant Bartomeu

Rund um den Bartholomäustag (24. August) feiert Sóller seinen Schutzheiligen mit einem reichhaltigen Festprogramm. In Montuïri führen die Cossiers ihren Reigentanz auf: Am Vorabend, am Feiertag selbst morgens auf verschiedenen Plätzen der Gemeinde, anschließend in der Kirche und im Rathaus.

Sant Agustí

Eines der populärsten Volksfeste der Insel sind die Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Augustinus in Felanitx rund um den 28. August. Besonders das Musikprogramm ist meist bestückt mit zahlreichen nationalen Stars, die Tausende nach Felanitx locken. Die „Nitxdelart” wiederum hat sich als Kunstevent etabliert und auch der Auftritt der Cavallets am Vorabend und am Feiertag selbst vormittags lockt viele Schaulustige an. Am 28. August erreichen die sommerlichen Festlichkeiten auch in S’Arracó ihren Höhepunkt.

Festes de la Beata

Während Valldemossa Mallorcas einzige Heilige Santa Catalina Tomàs bereits Ende Juli feiert, holt Santa Margalida das stets am ersten Sonntag im September nach. Im Rahmen einer Prozession durch den Ort werden die vergeblichen Bemühungen des Teufels nachgestellt, die Heilige zu verführen. Diese lässt sich aber auch nicht davon beirren, dass der Bösewicht Tonkrüge scheppernd vor ihr auf dem Boden zerschellen lässt.

Canamunt/Canavall

Ein Riesenspaß ist die Wasserpistolenschlacht, die sich seit einigen Jahren am ersten Sonntag im September im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale in Palma ereignet. Die Gaudi geht zurück auf eine blutige, jahrzehntelange Fehde zweier Adelsfamilien, die sich bald ausweitete und zum Kampf zwischen Ober- und Unterstadt wurde – Canamunt gegen Canavall. Dieser Zwist wird nun Jahr für Jahr bei wachsender Teilnehmerzahl nachgestellt.

Festa i fira del Meló

Vilafranca ist berühmt für seine Melonen. Kein Wunder, dass die Bewohner der Ortschaft der Frucht ein eigenes Fest widmen, das immer Anfang September stattfindet. Herausragender Programmpunkt ist die Kür der dicksten Melone.

Nativitat de Nostra Senyora

Der Gedenktag Mariä Geburt am 8. September ist vielerorts Anlass für rauschende Sommerfeste. Besonders heftig feiern die Bewohner von Costitx, wo sich die „Garrovada”, eine Schlacht mit Johannisbrotbaumschoten und viel Wasser als fester Programmpunkt etabliert hat.

Mare de Deu de Lluc

In Lluc, dem wichtigsten Heiligtum der Insel, wird am 12. September der Gedenktag der dortigen Muttergottes mit einem Sommerfest begangen. Zahlreiche Pilger strömen an diesem Tag in die Berge von Escorca, wo neben religiösen Feierlichkeiten auch ein Rahmenprogramm geboten ist.

Sant Mateu

Anlässlich des Gedenktages des Apostels Matthäus am 21. September feiern die Bewohner von Bunyola ihr Patronatsfest. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Unterwäschelauf, bei dem die Teilnehmer praktisch unbekleidet durchs Dorf jagen und dabei einen Mordsspaß haben.

Festa des Vermar Binissalem

Beim Erntefest in Binissalem Ende September dreht sich alles um den Wein. Neben Verkostungen gibt es zahlreiche populäre Veranstaltungen wie das Weinfässerrollen oder das Traubenstampfen. In Mallorcas Weindorf Nummer 1 ist in diesen Tagen in jedem Fall eine Menge los.