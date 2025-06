Rauch in der Kabine: Ferienflieger von Mallorca nach Deutschland muss zwischenlanden

Auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Berlin hat ein Ryanair-Flieger in Frankreich landen müssen – der Grund war wohl eine Rauchentwicklung an Bord. (Symbolbild) | Foto: Ryanair

Ein Ryanair-Flieger von Palma de Mallorca nach Berlin hat am Montag eine Sicherheitslandung in Frankreich einlegen müssen. Der Grund für den außerplanmäßigen Stopp soll eine Rauchentwicklung an Bord gewesen sein, berichtet die Zeitung Tagesspiegel. Demnach hätten "mehrere Reisende im vorderen Teil des Flugzeugs über Atemwegsreizungen geklagt". Bei dem Vorfall seien aber keine Passagiere verletzt worden.