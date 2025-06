Hitzewelle auf Mallorca: Die Insel leidet unter unangenehm heißen Tropennächten

Der Sommer auf Mallorca kommt immer spürbarer auf Hochtouren: In der Nacht zum Dienstag wurden laut dem Wetterdienst Aemet örtlich 26 Grad gemessen, was viele Menschen wohl an einem geruhsamen Schlaf hinderte. Am wärmsten war es in Capdepera, in Banyalbufar wurden 25 Grad gemessen, in Colònia de Sant Pere 24 und in Palma 23 Grad.

Auch die Tageshöchstwerte vom Montag lassen erahnen, welche Hitze auf Mallorca noch zukommt: 37 Grad wurden in Porreres und Sineu regisitriert, auf 36 Grad stieg das Quecksilber in Binissalem, Petra, Palma und Llucmajor. Für den Dienstag wurde mit ähnlich hohen Temperaturen gerechnet, im Süden, Südwesten und in der Mitte der Insel galt die Warnstufe Gelb. Ähnliche Nachrichten "Immer extremer", "nur noch abends an den Strand": So bewerten Urlauber die Hitze auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Fast 40 Grad am Mittwoch erwartet Noch heißer soll es am Mittwoch, dem Höhepunkt der erneuten Hitzewelle, werden: Es wird örtlich mit fast 40 Grad gerechnet! Die Warnstufe Gelb wird dann mit Ausnahme des Ostens und Südostens für die gesamte Insel gelten. Die Hitzewelle soll am Donnerstag mit einem Temperatursturz von 7 bis 8 Grad vorerst enden. Angesichts der Hitze ist das Meerwasser schon jetzt im Juni so warm wie in vergangenen Jahren im August: An der Cala Major ist es 28 Grad warm, an der Playa de Palma ebenfalls. Das Wasser vor der Playa de Muro ist ebenfalls mit 28 Grad ungewöhnlich warm, ein Grad weniger misst das salzige Nass vor der berühmten Cala Agulla.