Eine Woche Urlaub für 500.000 Euro: Legendäre Yacht macht vor Mallorca fest

Ein Hauch von Nostalgie zieht durch den Hafen von Palma de Mallorca: Die beeindruckende Motoryacht Nero, eine stilvolle Replik der berühmten Corsair III von 1898, liegt derzeit am Kai des exklusiven Club de Mar. Mit ihrer eleganten Silhouette und dem Hauch Belle Époque versetzt sie Besucher in eine vergangene Ära – und bietet einen faszinierenden Kontrast zur modernen Yachtflotte ringsum.

Die Nero erinnert in ihrer gesamten Erscheinung an die großen Dampfyachten der Jahrhundertwende. Der schwarze Rumpf, die markante Bugform im Stil einer Geige und das großzügige Spiegelheck, kombiniert mit zwei Masten und einem dominanten Schornstein, lassen keinen Zweifel: Hier liegt kein gewöhnliches Schiff. Vielmehr war es die Vision des britischen Unternehmers Neil Taylor, den Glanz der vier legendären Superyachten von Finanzmogul J. P. Morgan wieder aufleben zu lassen – und er hat sie eindrucksvoll verwirklicht.

So sieht die "Nero" von außen aus. Foto: Gabriel Alomar

Unikat mit historischem Charme

Entstanden ist ein Unikat mit historischem Charme und zeitgemäßem Luxus. Die Nero wurde 2007 auf der Yantai Raffles Werft im chinesischen Shandong gebaut und für ihr Design mit dem renommierten Show Boats International Design Award ausgezeichnet. Mit einer Länge von 90 Metern, einer Breite von 12 Metern und einer Tonnage von 1413 ist sie ein echtes Schwergewicht unter den klassischen Yachten. Sie bietet Platz für bis zu 12 Gäste und 20 Crewmitglieder – und wer sich eine Woche an Bord gönnen möchte, muss dafür rund 500.000 Euro investieren.

An Bord bleiben keine Wünsche offen: Eine edle Teakholz-Sonnenterrasse mit Whirlpool, ein großzügiger Pool, eine Badeplattform mit Rutsche ins offene Meer und ein elegantes Beiboot gehören zur Ausstattung. Der Innenbereich präsentiert sich klassisch und stilvoll – eine Hommage an die große Zeit des luxuriösen Reisens zur See.

Da das Originalschiff nicht erhalten blieb, war der Nachbau die einzige Möglichkeit, diese Epoche wieder aufleben zu lassen. Die Nero ist somit nicht nur eine Yacht, sondern ein schwimmendes Denkmal maritimer Geschichte. Für Liebhaber klassischer Linien und nautischer Romantik ein wahr gewordener Traum – und für Passanten am Hafen von Palma ein seltener Anblick, der zum Staunen einlädt.