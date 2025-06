Lauter Knall bei den Gepäckbändern: Decke am Flughafen Mallorca stürzt teilweise ein

Mit einem lauten Knall krachte am Flughafen Son Sant Joan am Dienstagnachmittag ein Teil der Decke zu Boden | Video: Última hora

Einen für Mallorca wenig schmeichelhaften Empfang erleben am Dienstag ankommende Passagiere am Flughafen Son Sant Joan: Im Bereich der Gepäckbänder stürzte nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ein Teil der Deckenverkleidung ein. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in der Ankunftshalle des Flughafens. Aufgrund des derzeit hohen Passagieraufkommens war der betroffene Bereich zum Zeitpunkt des Deckeneinsturzes gut gefüllt.