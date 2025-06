Mit abgebrochener Glasflasche im Gewaltrausch: Polizei in Urlaubsort verhindert Schlimmeres

Bei einer Gewalttat in einem Restaurant in Palmanova (Gemeinde Calvià) auf Mallorca sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Guardia Civil nahm nach eigenen Angaben zwei britische Staatsangehörige fest, denen versuchter Totschlag, Körperverletzung und schwere Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen werden.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 1.30 Uhr in einem Restaurant mit angegliedertem Nachtlokal direkt an der Strandpromenade des beliebten Touristenorts. Augenzeugen alarmierten eine Streife der Guardia Civil, die sich zufällig in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatte. Die "sichtlich aufgebrachten" Zeugen berichteten den Beamten von einer "Massenschlägerei" im Restaurantbereich des Lokals. Beim Eintreffen der Polizei bot sich den Beamten ein dramatisches Szenario: Ein blutüberströmter Mann soll mit einer zerbrochenen Glasflasche bewaffnet auf Anwesende losgegangen sein. Die Polizisten überwältigten den Angreifer und entwaffneten ihn. Nach Zeugenaussagen hätten der Mann und sein Begleiter sowohl Angestellte als auch Gäste des Restaurants angegriffen. Zwei weitere Männer, die die Polizei dem festgenommenen Duo zuordnet, sollen geflüchtet sein. Drei Verletzte mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen ins Großklinikum Son Espases in Palma eingeliefert werden. Sie erlitten zum Teil tiefe Schnittwunden an Hals, Kopf, Armen und Beinen, die mit mehreren Stichen genäht werden mussten. Die Guardia Civil nahm noch am Tatort den mutmaßlichen Haupttäter (24) und seinen Begleiter (33) fest, beide britische Staatsangehörige. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Gewalttat dauern an. Nach den zwei anderen mutmaßlichen Mittätern wird gefahndet.