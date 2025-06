Jetzt Warnstufe Orange: Hitzewarnungen für Mallorca ausgeweitet

Die Hitzewelle hat Mallorca in diesen Tagen fest im Griff. Schon seit Sonntag gelten entsprechende Wetterwarnungen auf der Insel, die jetzt vom Wetterdienst noch einmal ausgeweitet worden sind. Am Mittwoch gelten für die Inselmitte sowie für den Südwesten Mallorcas sogar die Wetterwarnstufen Orange. Zwischen 12 und 19 Uhr werden erneut Werte bis 39 Grad erwartet. Daneben gilt die Stufe Gelb für das Tramuntana-Gebirge sowie den Norden und Nordosten, wo es bis zu 38 Grad werden können.

Schon am Dienstag ist auf Mallorca die 39-Grad-Marke erneut geknackt worden. Der heißeste Ort war Porreres, gefolgt von Binissalem, Llucmajor und Santa María mit 38 Grad. 37 Grad waren es an der Universität vor den Toren von Palma de Mallorca sowie 36 Grad unter anderem in Sineu und Campos. Am Mittwoch werden ähnliche Werte erwartet. Auch die Nächte sind in diesen Tagen auf Mallorca meistens tropischer Natur, stellenweise kühlt es kaum auf 25 Grad ab.

35 Pollença pic.twitter.com/Oi9X8YmrSP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) June 24, 2025

So schützen Sie sich bei Hitzewellen

Eine Hitzewelle ist ein Zeitraum ungewöhnlich hoher Temperaturen, der über mehrere Tage anhält und deutlich über den für die Jahreszeit typischen Durchschnittstemperaturen liegt. Im Sommer auf Mallorca sind diese nichts Ungewöhnliches. Insulaner sowie Urlauber können ihren Alltag der Hitze anpassen und sie so besser ertragen. Dazu gehören beispielsweise luftige Kleidung tragen, Mittagspause halten und sich vor der Sonne zu schützen. Besonders vorsichtig sollten Kinder, Ältere und Kranke sein. Auch die Waldbrandgefahr ist in diesen Tagen sehr hoch.

Ab Donnerstag, 26. Juni, soll die aktuelle Hitzewelle laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet zumindest ein wenig abebben. Dann sind Tageshöchstwerte zwischen 28 Grad im Norden und Nordosten Mallorcas sowie 32 Grad in Palma de Mallorca vorhergesagt. Zumindest gibt es dann eine kurze Verschnaufpause – ab Sonntag sind schon wieder bis 35 Grad angekündigt.