Nazi-Shirts am Ballermann: Auf Mallorca werden weiterhin "Führer"-Trikots angeboten

Am Ballermann auf Mallorca werden weiterhin Fußballtrikots mit rechtsextremen Aufdrucken verkauft – wie schon in den vergangenen Monaten. Ein Reporter der MM‑Schwesterzeitung Ultima Hora deckte auf, dass afrikanische Straßenhändler weiterhin gefälschte lilafarbene DFB‑Trikots mit der Aufschrift "Führer" und der Rückennummer 44 anbieten.

Die Rückennummer 44 erinnert aufgrund ihres Schriftbildes in einigen Designs an die doppelten SS‑Runen der Schutzstaffel, was in Deutschland als nationalsozialistisches Symbol gilt. Adidas und der DFB hatten bei den Original-Trikots seinerzeit schnell reagiert: Die Zahl 44 wurde aus dem Personalisierungsangebot im Fan‑Shop gestrichen, das Design der Ziffer 4 geändert, um jeden Symbolverdacht zu beseitigen. An der Playa de Palma allerdings werden Fake-Trikots in diesem Design weiterhin angeboten.

Auch Shirts mit der Nummer 88 sind offenbar im Trend

Neben der 44 werden auch T‑Shirts mit der Nummer 88 vertrieben – ein verschlüsselter Hinweis auf den Hitlergruß (Das "H" ist der achte Buchstabe des Alphabets). Diese T‑Shirts kosten meist 25–30 Euro und werden teilweise offen ausgebreitet, oftmals aber nur auf Nachfrage gezeigt. Beobachter berichten, dass gerade die "Führer"‑Shirts sich besonders gut unter Ballermann‑Touristen verkaufen.

Es ist allgemein bekannt, dass auch junge Exzesstouristen, die der Nazi-Ideologie anhängen, nach Mallorca reisen. In der Vergangenheit waren solche Leute mitunter durch einschlägiges Gegröle oder das Hissen von in Deutschland verbotetenen Flaggen am Strand immer mal ieder unangenehm aufgefallen.