Aufregung in den sozialen Netzwerken: Traumcala auf Mallorca auf einmal völlig zugemüllt

So sah es nach der "Noche de San Juan" an der Caló des Moro aus

Fotos von der einer Müllhalde ähnelnden Traumbucht Caló des Moro im Südosten von Mallorca haben für Aufregung gesorgt. Der Müll hatte sich offenbar in der sogenannten "Noche de San Juan" am Montag angesammelt, als an der Cala Hunderte die kürzeste Nacht des Jahres feierten. In sozialen Netzwerken überboten sich User mit kritischen Kommentaren.