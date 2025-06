Medizinischer Notfall an Bord: Mallorca-Flieger aus Deutschland muss außerplanmäßig landen

Auf dem Weg nach Mallorca hat ein Marabu-Flieger aus Deutschland eine Sicherheitslandung in Frankreich absolvieren müssen. (Symbolfoto) | Foto: Marabu

Erneut hat ein Mallorca-Flieger eine außerplanmäßige Landung hinlegen müssen. Wie jetzt bekannt geworden ist, musste eine Maschine der Airline Marabu am Freitag, 20. Juni, auf dem Weg vom Flughafen Münster/Osnabrück auf die Insel in Frankreich einen Stopp absolvieren. Der Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord, wie eine Marabu-Sprecherin auf Anfrage des Mallorca Magazins erklärte.