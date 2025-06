Das Mallorca-Wetter: Erst kleine Verschnaufpause, dann nächste Hitzewelle

Viele Menschen auf Mallorca haben in diesen Tagen unter der Hitzewelle gelitten. Seit vergangenem Sonntag galten nahezu auf der gesamten Insel Hitzewarnungen, am Mittwoch war sogar die Stufe Orange ausgerufen worden. Ab Donnerstag soll es laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, zumindest eine kleine Verschnaufpause geben. Doch die nächste Hitzewelle wird in den kommenden Tagen bereits erwartet. MM hat den ausführlichen Wetterbericht inklusive Wassertemperaturen und UV-Index.

Am Mittwoch sind satte 39 Grad auf Mallorca registriert worden: Pollença und Santa María waren die heißesten Orte auf der Insel. Mit 38 Grad war es ebenfalls brütend heiß am Flughafen von Palma de Mallorca, in Muro, Porreres, Porreres, Binissalem und Sa Pobla. Auch die vergangene Nacht ist es erneut kaum abgekühlt, laut des staatlichen Wetterdienstes ist eine "Höllennacht" mit 25 Grad am Hafen von Palma sowie in Capdepera verzeichnet worden.

Nordwind bringt ein wenig Frische

Mit aufkommendem Nordwind wird es auf Mallorca ab Donnerstag minimal frischer werden. Die Windböen können zwischen 15 und 35 Kilometer pro Stunde erreichen. Zusätzlich kann es auf der Insel am Donnerstag stellenweise etwas wolkiger sein, im Laufe des Tages soll es aber aufklaren. Dazu werden diese Toptemperaturen erwartet: 27 Grad in Alcúdia, 28 Grad in Andratx, 32 Grad in Campos und Llucmajor sowie 34 Grad in Palma de Mallorca.

Am Freitag werden auf Mallorca ähnliche Werte erwartet. Ab Samstag sollen sie dann stückweise steigen, am Sonntag können es auf der Insel stellenweise wieder bis 34 Grad werden. Bisher sind keine Hitzewarnungen herausgegeben worden. Mit den steigenden Temperaturen erhöht sich voraussichtlich auch der UV-Index, der die Intensität der Sonneneinstrahlung wiedergibt. Am Sonntag ist dieser laut Aemet mit dem Höchstwert 11 angegeben.

Die aktuellen Wassertemperaturen

Aktuell bietet das Balearen-Meer noch eine minimale Abkühlung: Aktuell liegen die Wassertemperaturen vor Pollença bei 28,8 Grad und vor Andratx bei 26,8 Grad. Diese Werte sind von der offiziellen Hafenbehörde am Morgen des Donnerstags, 26. Juni, gemessen worden.