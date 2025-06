Schwarze Rauchsäule über Palma: Gewaltiges Feuer zerstört mehrere Autos

Bei einem Feuer im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma de Mallorca sind am Donnerstagmittag bis zu sechs Fahrzeuge vollständig ausgebrannt. Der Brand brach nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gegen 12.38 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Kreisverkehrs Gran Vía Asima aus.

Ersten Polizeiangaben zufolge breiteten sich die Flammen zunächst von einer kleinen Grünfläche im Inneren des Kreisverkehrs aus und griffen dann auf die geparkten Fahrzeuge über. Das Feuer habe sich "mit großer Kraft auf nahegelegene Bäume und Häuser" zubewegt, teilte die örtliche Polizei mit. Eine große, schwarze Rauchsäule war weithin über der Inselmetropole sichtbar. Ähnliche Nachrichten Nach Boots-Explosion in Luxushafen auf Mallorca: Drei Deutsche verletzt Mehr ähnliche Nachrichten Die Feuerwehr von Palma rückte gegen 13.00 Uhr an und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Mehrere Einheiten der Verkehrspolizei regelten derweil den Verkehr und unterstützten die Einsatzkräfte. Der Verkehr in dem vom Brand betroffenen Bereich war erheblich beeinträchtigt. Nach Angaben der Stadtverwaltung befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine obdachlose Person mit einem Einkaufswagen auf der Grünfläche des Kreisverkehrs, unweit der Brandstelle. Über den Zustand der Person und die genaue Brandursache lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Gegen 14.15 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten noch bis zum späten Nachmittag an.